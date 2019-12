Julia Tscherwinski (links) und Emily Janke haben in der ersten Saisonhälfte gezeigt, dass der TV Baden zu Recht in die Landesliga aufgestiegen ist. (Björn Hake)

Im September haben die Volleyballerinnen des TV Baden Neuland betreten. Und dieses trägt den Namen Landesliga. Nach dem Aufstieg wusste bei den Frauen des TVB wohl niemand so richtig, was auf sie zukommt. Kann das Team in der höheren Liga überhaupt mithalten? Das war eine offene Frage. Nun hat das Team um Trainer Günter Kraus die erste Saisonhälfte hinter sich gebracht. Und die offene Frage zum Thema mithalten kann positiv beantwortet werden. Die Kraus-Crew steht nach acht Spielen in der Tabelle dort, wo sie sich auch bei Saisonende gerne sehen würde: auf Rang sechs. Diese Platzierung würde reichen, um in der Landesliga zu bleiben.

Und das ist auch das oberste Ziel. Das hatte Kraus bereits vor dem Beginn der Erkundung des Neulands gesagt. „Mit dem sechsten Platz sind wir vollauf zufrieden“, sagte Kraus. Die Hinrunde schloss der Aufsteiger jetzt mit einem Heimspieltag ab. Zweimal musste der TV Baden in der Lahofhalle ran. Und es waren Gegner aus dem oberen Tabellendrittel, die an der Weser gastierten. Zunächst stand der TVB dem aktuellen Zweiten TV Vahrendorf gegenüber, danach hieß der Gegner TV Jahn Walsrode. Das Team aus der Lüneburger Heide ist derzeit Tabellendritter. Zwar verloren die Gastgeberinnen beide Partien, zufrieden war der Coach aber dennoch, vor allem mit dem ersten Spiel.

Vahrendorf war nämlich als Tabellenführer nach Baden gekommen. Und der Neuling schaffte es gegen den hohen Favoriten bis in den Tiebreak. Diesen entschied der TVV für sich, musste den Spitzenplatz aber an die VSG Altes Land abgeben. Der TV Baden durfte sich hingegen über den Gewinn eines Punktes freuen, mit dem im Vorfeld nicht zu rechnen war. „Es hat sich schon wie ein Sieg angefühlt“, sagte Kraus, der anschließend eine 1:3-Niederlage seines Teams gegen Walsrode beobachtete. „Da war bei uns etwas die Luft raus“, bilanzierte der Trainer, der das Frauen-Team des TVB vor der Saison übernommen hat.

Beim Rückblick auf die erste Hälfte der Saison ist Kraus zwar zufrieden, „doch es war auch ein bisschen mehr drin.“ So habe man viele Sätze nur äußerst knapp verloren. „Da hat dann hin und wieder der letzte Biss gefehlt. Das liegt aber auch an der Unerfahrenheit“, findet der Trainer, der neben erfahrenen Spielerinnen auch viele junge Volleyballerinnen in seinem Team hat. Einige Mannschaften seien ganz einfach abgezockter, wenn es eng in einem Satz zugeht. Im Training werde jedoch immer wieder daran gearbeitet, dass besonders die jungen Spielerinnen besser mit solchen Situationen umgehen können. „Insgesamt fühlt sich das erste Jahr in der Landesliga für uns aber gut an. Und das merkt man auch an der Stimmung“, sagt Kraus.

Bereits an diesem Sonnabend (15 Uhr) beginnt für Badens Volleyballerinnen die Rückrunde – mit einem Heimspieltag. Dieses Mal geht es gegen die Vorletzten SF Aligse III und den Fünften SG Heide Volleys. Für den TV Baden bietet sich also eine gute Chance, dem großen Ziel näherzukommen.