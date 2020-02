Die U18 des TV Baden wurden mit ihren Trainern Benjamin Tietje (links) und Peter-Michael Sagewski (rechts) Fünfter. (FR)

Schlussendlich könne man mit dem Resultat gut leben. Denn das Minimalziel sei erreicht worden. Zu diesem Urteil kam Peter-Michael Sagajewski, Volleyball-Chef beim TV Baden, nach den Nordwestdeutschen Meisterschaften der U18, die jetzt in Hannover ausgetragen worden sind. Die Jungs aus Baden – im TVB-Team standen zudem drei junge Volleyballer aus Stade – belegten in der Landeshauptstadt Platz vier. „Bei optimalem Verlauf hätte es auch ein Platz besser sein können“, sagte Sagajewski, der das Team in Hannover gemeinsamen mit dem Stader Trainer Benjamin Tietje betreute.

Dieser „optimale Verlauf“ kam jedoch nicht zustande, weil der TV Baden in der Vorrunde gegen den USC Braunschweig mit 1:2 (26:24 24:26 9:15) verlor. Der erste Satz sei „bombastisch“ gewesen, meinte Peter-Michael Sagajewski: „Danach haben wir dann einen Gang zurückgeschaltet und Braunschweig einen höher.“ Vor der Niederlage gegen den USC hatte der TVB den MTV Hildesheim klar mit 2:0 (25:20, 25:9) besiegt. Dennoch belegte der Zweitliga-Nachwuchs aus Baden in der Vorrunde nur den zweiten Platz. „Braunschweig hatte als Erster ein Spiel weniger und erwischte zudem eine leichtere Gruppe in der Zwischenrunde“, sagte Sagajewski. In die Zwischenrunde sollten die Badener auch einziehen, nachdem sie mit 2:0 (25:12, 25:20) gegen SuS Tettenborn gewonnen hatten. Doch in der Zwischenrunde trafen sie mit dem Turn-Klubb zu Hannover sowie dem Oldenburger TB auf zwei starke Gegner. „Da hatten wir leider nichts zu bestellen“, bedauerte Sagajewski. Beide Spielen wurden mit 0:2 verloren. Und so ging es für den TV Baden im Spiel um Platz fünf ein zweites Mal gegen Hildesheim. Erneut setzten sich die Badener mit 2:0 (25:14, 26:24) durch und schlossen das Turnier mit einem Erfolg ab.

In Ibbenbüren war die U14 des TV Baden bei der Nordwestdeutschen Meisterschaft im Einsatz. Das Team schaffte es mit seinem Trainer Günter Kraus auf das Treppchen. Der TVB durfte sich nach einem 2:1-Sieg gegen Oldenburger TB im Spiel um Platz drei über den Gewinn der Bronzemedaille freuen. Insgesamt waren neun Teams am Start.