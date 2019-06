Cuxhaven. Für die U18-Junioren des TV Oyten ist die Saison 2018/2019 Geschichte. Die von Dennis Wiedekamp trainierten Landesliga-Fußballer schließen die Spielzeit in der Zehnerstaffel als Vorletzter ab. Endgültig gesichert hat sich der TVO diesen Rang erst im letzten Spiel. Durch einen knappen 1:0 (0:0)-Auswärtsserfolg gegen die JSG Cuxhaven/Duhnen haben die Wiedekamp-Schützlinge den neunten Platz verteidigt. Der Sieg war auch vonnöten, um diesen Rang nicht zu verlieren. Denn der Tabellenletzte, die JSG Ahlerstedt/Ottendorf/Bargstedt, hat sein letztes Spiel ebenfalls gewonnen. In Cuxhaven sollte in der ersten Halbzeit kein Tor fallen – und in Hälfte zwei war es dann lediglich ein Treffer, der das Duell entscheiden sollte. Den Siegtreffer für die Elf von Dennis Wiedekamp erzielte Lukas-Maximilian Pein. Er traf in der 48. Minute.