In Bad Schwartau waren beide Defensivreihen nicht auf der Höhe. Aufseiten der Oytener wusste das vor allem Mohamed Sibahi (am Ball) mit neun Toren zu nutzen. (Björn Hake)

Bad Schwartau. „Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich mich nicht so schnell ins Boxhorn jagen lasse. Aber in dieser Phase musste ich einfach laut werden“, erzählte Thomas Cordes. Der Coach der A-Jugend-Handballer des TV Oyten war am Ende der Bundesliga-Partie beim VfL Bad Schwartau not amused über so manche Entscheidung des Schiedsrichtergespanns. „In den letzten fünf Minuten gab es einige Entscheidungen gegen uns, die ich mir im Nachhinein nochmals anschauen werde“, betonte Cordes. Und genau in dieser Crunch-Time verloren die Oytener die Partie beim VfL, der dadurch in der Tabelle an ihnen vorbeizog – 35:36 (18:18).

Das Ergebnis zeigt bereits, dass die Niederlage nicht nur auf die Entscheidungen der Unparteiischen zurückzuführen ist. „In der Regel zeichnet uns unsere gute Abwehrarbeit aus. Doch diesmal war das von beiden nicht gut verteidigt, das war ein munteres Scheibenschießen“, schilderte Thomas Cordes. Und damit ging es von Anfang an los. Die 3:1-Führung der Cordes-Sieben nach vier Minuten wurde schnell wieder von den Gastgebern ausgeglichen – 4:4 (6.). Es folgte die erste Überzahl-Phase im Spiel für die Oytener – 5:4 für den TVO. Eigentlich lag der Vorteil nun bei den Gästen, doch die Treffer markierte in dieser Zeit der VfL und stellte seinerseits auf 7:6. Grund für Auszeit Nummer eins von Cordes. Und mit kurzer Verzögerung – zunächst fiel das 8:6 – fruchteten die Anweisungen des Coaches. So führten die Gäste in Minute 17 wieder mit 10:8.

Es folgten zwei weitere Zeitstrafen gegen die Truppe aus der Marmeladen-Stadt. Auffällig: Auch weiterhin wusste der TVO kein Kapital aus der Überzahl zu schlagen. „Oftmals haben wir uns in Einzelaktionen verstrickt, anstatt die Angriffe auszuspielen“, bemängelte Cordes. Somit blieb es bis kurz vor der Halbzeit bei der knappen Führung der Gäste. Dann wechselte sie kurzzeitig zu den Gastgebern, doch Chris Ole Brandt hatte das letzte Wort in der torreichen Hälfte eins – es stand 18:18 (30.).

Nach der Pause das gleiche Bild: Beide Mannschaften schenkten sich nichts und trafen bis zum 21:21 (35.) im gleichen Takt. Anschließend setzte sich der TVO auf drei Tore ab, doch dann machte der VfL den Gästen vor, wie man eine Überzahl ausnutzt – 23:24. Und so ausgeglichen blieb es bis in die Schlussphase hinein. Die Gastgeber mussten zwar auf ihren bis dato besten Schützen verzichten – Pascal Bormann (55 Tore) –, doch Vincent Emilio Klepp sprang mit acht Treffern für ihn ein. Der treffsicherste Schütze des Tages trug jedoch das Trikot der Gäste und hört auf den Namen Mohamed-Aljawaa Sibahi (9 Tore). „Mo hat sich sehr gut eingebracht und vieles richtig gemacht“, lobte ihn Thomas Cordes.

Ansonsten hatte der Coach aber nicht viel Positives gesehen. Hingegen sah er am Ende die Fälle davonschwimmen. So führte der TVO beinahe durchgehend bis zum 29:28 in Minute 48. Doch das sollte das letzte Mal bleiben, fortan übernahm der VfL das Kommando – inklusive der von Thomas Cordes monierten Schiedsrichterentscheidungen – und hatte mit dem 36:33 in der Schlussminute die Vorentscheidung erzielt.

„Alles in allem war das einfach zu durchwachsen. Wir hätten auch 40 Treffer plus erzielen können, doch 36 Gegentore sind auch einfach zu viele. Das ist sehr ärgerlich und unnötig“, zog Thomas Cordes eine nicht zufriedenstellende Bilanz.