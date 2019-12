Bei den A-Jugend-Handballerinnen des TV Oyten hat die Formkurve in der Oberliga-Vorrunde bereits in den vergangenen Wochen nach oben gezeigt. Diese Tendenz hat die Sieben von Trainer Sebastian Kohls auch im letzten Spiel des Jahres bestätigt. Nach einem 23:19 (13:7)-Erfolg in eigener Halle gegen Jugendhandball Wümme schließt der Nachwuchs der „Vampires“ die Runde auf Platz vier ab.

Dass die Oberliga damit in dieser Saison knapp verpasst wurde, kann Kohls gut verschmerzen. Man sei mit sechs B-Jugendlichen unterwegs, erläutert der Coach: „Wir freuen uns nun auf die Verbandsliga und wollen dort im neuen Jahr eine gute Rolle spielen.“ In der aktuellen Partie hatte Lena Prütt die Gastgeberinnen in der 10. Spielminute mit 5:1 in Führung geworfen. Bis zur Halbzeit baute der TV Oyten den Vorsprung leicht aus. Nach Wiederanpfiff erhöhte Emily Winkler auf 17:7 (34.). Danach kämpften sich die Gäste noch einmal auf 18:20 (56.) heran. Emily Hübner, erneut Linkshänderin Winkler sowie Pia Buschmann machten mit ihren Treffern in der Schlussphase den fünften Sieg im achten Spiel perfekt. Seine Mannschaft habe den Plan umgesetzt, zeigte sich Sebastian Kohls nach der Begegnung zufrieden.