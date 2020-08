Der TV Oyten hat den zweiten Testspielsieg in Folge gelandet. Nach dem 6:2-Erfolg gegen den TSV Uesen besiegten die Bezirksliga-Fußballer den Bremer Landesligisten VfL 07 Bremen mit 3:2. Die Elf von Trainer Axel Sammrey ging in der ersten Hälfte durch Lennart Brand mit 1:0 in Führung (25.). Kurz vor der Halbzeit glichen die Bremer in Person von Tom Witte aus (43.). In der zweiten Hälfte kamen die Oytener zunächst nicht gut zurecht. Die Folge war das nächste Gegentor: Dennis Siemer brachte die Gäste zum ersten Mal in Führung (52.). Doch die Sammrey-Elf wehrte sich und hatte mit Vojtech Nepras noch ein Ass im Ärmel. Zunächst traf er in der 68. Minute zum Ausgleich. Kurz vor Schluss drehte er die Partie per Strafstoß zugunsten der Gastgeber (84.). Als nächstes testet der Bezirksligist am Sonntag gegen den TuS Harsefeld. Anstoß ist um 14 Uhr.