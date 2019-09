Hambergen. Der TV Oyten wartet in der Fußball-Bezirksliga weiter auf den ersten Saisonsieg. Nach dem 1:3 (0:0) beim FC Hambergen bleibt das Team von Trainer Axel Sammrey Tabellenschlusslicht.

Die fünfte Niederlage im sechsten Anlauf hatte ihre konkreten Gründe, die allerdings nicht dafür sorgten, dass Sammrey die Leistung der Seinen grundsätzlich schlecht reden wollte. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft“, erklärte der Coach, „und die begeht dann einfach spielentscheidende Fehler.“ Fünf Akteure, die in Hambergen zum Einsatz kamen, könnten kraft ihres Alters noch in der A-Jugend spielen. „Dass unter diesen Umständen noch nicht alles wie gewünscht funktionieren kann, ist klar“, schwankte Sammrey zwischen Ärger und Verständnis. Dabei hatte der Gast 45 Minuten lang prima dagegengehalten und war mit einem 0:0 in die Pause gegangen. „Das war uns zuvor in Hambergen jahrelang nicht mehr gelungen“, lobte Sammrey. Jedoch verschliefen die Oytener den Start in die zweite Hälfte. Frederik Nagel nutzte die Konzentrationsschwächen aus und markierte das 1:0 für den FCH (48.). Kevin Prigge ließ später das 2:0 folgen (76.). Doch Oyten gab sich noch nicht geschlagen und stellte durch einen feinen Schlenzer von Sascha Krüger den umgehenden Anschluss her (77.). Die Partie blieb spannend – bis zur Nachspielzeit. Dann verwandelte Steffen Kaluza einen Foulelfmeter zum entscheidenden 3:1. „Manchmal fehlt uns noch die Durchschlagskraft“, sprach Sammrey von einem Lernprozess.