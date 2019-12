Kim Pleß feiert gegen die HG OKT ihr Comeback im Drittliga-Team des TV Oyten. Mit ihrer Erfahrung soll sie der Mannschaft in dem Kellerduell helfen. (Björn Hake)

Vorletztes Spiel des Jahres, vorletztes Spiel der Hinrunde und das ist auch noch immens wichtig – auf die Handballerinnen des TV Oyten wartet an diesem Wochenende eine Partie, die für die „Vampires“ ein richtungsweisendes für die restliche Saison in der 3. Liga Nord sein kann. Denn der Tabellendrittletzte empfängt am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) das noch sieglose Schlusslicht HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen.

Die Begegnung in der Pestalozzihalle ist die dritte, in der das Trainerduo Marc Winter/Lars Müller-Dormann beim TVO in der Verantwortung steht. Zwar haben die „Vampires“ mit den beiden neuen Coaches noch nicht gewonnen, ein Aufwärtstrend war zuletzt aber zu erkennen. Am vergangenen Wochenende schrammte der TVO nur ganz knapp an einer Überraschung vorbei: Beim amtierenden Meister der 3. Liga, dem TV Hannover-Badenstedt, verlor Oyten mit nur einem Tor – 29:30.

Diese Niederlage ordnet Marc Winter in die Kategorie „Mutmacher“ ein. Denn am Ende seien nur Kleinigkeiten und das fehlende Glück beim Abschluss dafür verantwortlich gewesen, dass die Partie beim hohen Favoriten aus der Landeshauptstadt verloren ging. Einen Aspekt, der für die kommende Aufgabe jedoch von großem Wert sein kann, habe seine Sieben aus dem Spiel mitgenommen, findet Marc Winter: „Wir haben in Hannover Selbstvertrauen getankt. Und Gesetz der Serie sind wir jetzt einfach dran.“ Der Coach spricht damit die Resultate an, die er und Müller-Dormann bisher erreicht haben. Vor dem Spiel in Hannover unterlag der TV Oyten dem SC Alterstal-Langenhorn mit 23:25. Nach einer Niederlage mit zwei und einer mit einem Tor sei es nun an der Zeit, Spiel Nummer drei zu gewinnen. Nimmt man das Gesetz der Serie ganz genau, müsste für den TVO in dem Kellerduell gegen die HG OKT eigentlich ein Unentschieden herausspringen. „Aber so genau wollen wir das mal nicht nehmen“, sagt Marc Winter schmunzelnd.

Zwar kommt der Tabellenletzte nach Oyten, dem bisher nur am zweiten Spieltag zu Hause gegen den VfL Oldenburg II ein Unentschieden gelungen ist, das ist für Marc Winter jedoch kein Anlass, den kommenden Gegner zu unterschätzen. „Viele Spiele hat Owschlag nur sehr knapp verloren. Überraschend war für mich, dass sie zu Hause gegen den Hannoverschen SC verloren haben (OKT unterlag dem Vorletzten HSC mit 27:29, Anm. d. Red.)“, sagt Winter über den Kontrahenten. Unter Druck stehen vor dem Vergleich beide Teams. Und ein Erfolg hätte sowohl für den TVO als auch OKT Auswirkungen: Die Gäste könnten mit ihrem ersten Saisonsieg das Tabellenende verlassen. Oyten würde wiederum den drittletzten Tabellenplatz festigen, der am Ende der Saison durchaus zum Klassenerhalt reichen könnte. „Der größere Druck ist beim Gegner. Wir wollen mit einem Sieg den Anschluss zum unteren Mittelfeld der Tabelle herstellen“, verdeutlicht Marc Winter die Wichtigkeit des Duells.

Mit der HG OKT haben sich Müller-Dormann und Winter bereits intensiver beschäftigt – und zwar mit ihrer gewohnten Rollenverteilung. Lars Müller-Dormann studierte den Angriff der Gäste, um sich die passende Defensivtaktik zu überlegen. Winter will hingegen die richtige Marschroute für den Angriff herausarbeiten. Bei seiner Spielvorbereitung habe er festgestellt hat, dass OKT durchaus mit einer unkonventionellen Deckung agiere. „Die spielen auch ganz gerne mal eine 4:2-Deckung“, erklärt Winter.

Auf eine offensivere Deckung sind die Oytenerinnen auch gegen Alstertal getroffen. Mit dem Abwehrverbund der Hamburgerinnen kamen die „Vampires“ über weite Strecken überhaupt nicht zurecht. Besonders den jüngeren Spielerinnen fehlte immer wieder die Übersicht, um die Deckung auszuspielen. Daher haben sich Winter und Müller-Dormann nun eine erfahrene Spielerin in den Kader geholt: Kim Pleß gibt am Sonntag ihr Comeback im Drittliga-Team des TV Oyten. Nachdem die erfahrene Rückraumspielerin in der vergangenen Saison für den TV Oyten II in der Oberliga spielte, hatte sie zuletzt eine Pause eingelegt. Wie lange das Engagement von Pleß andauert, kann Winter noch nicht sagen. „Ob sie bis zum Saisonende dabei ist, wissen wir noch nicht. Sie hat jetzt rund zwei Wochen bei uns trainiert und steht gegen OKT im Kader. Mit ihrer Erfahrung wird sie auf jeden Fall eine Verstärkung sein“, lobt Winter den „Neuzugang“. Verzichten müssen die „Vampires“ aber auf Lisa Goldschmidt. Die Kreisläuferin ist krank.

Zur Sache

Trikot-Aktion des Vereins

Die Vereinsführung des TV Oyten hofft darauf, dass die Drittliga-Frauen des Klubs auf breite Unterstützung setzen darf. Daher haben sich die Offiziellen eine besondere Aktion ausgedacht. „Wir werden allen Menschen, die am Sonntag ein Vampires-Trikot tragen, freien Eintritt in die Halle an der Pestalozzistraße gewähren. Mit dieser Nach-Nikolaus-Aktion wollen wir uns bei den Aktiven – gleichzeitig treusten, großen und kleinen Fans – bedanken und unsere 1. Damen in der 3. Liga unterstützen“, sagt Daniel Moos, Vorsitzender der Handball-Abteilung des TV Oyten.