Schlussendlich war Lars Müller-Dormann dann doch zufrieden. Der Grund: Die von ihm gecoachte männliche A-Jugend des TV Oyten hat in der Verbandsliga einen erfolgreichen Einstand hingelegt. Nachdem der TVO beim TV Cloppenburg zur Pause noch mit 12:13 zurückgelegen hatte, drehten die Gäste die Partie und siegten mit 26:24.

„Wir sind ganz gut in die Partie gekommen und haben auch meist geführt“, sagte Müller-Dormann. Gegen Ende der ersten Halbzeit sei es dann aber zu einem Bruch gekommen. Die Folge war, dass der Oberliga-Nachwuchs des TVC die Begegnung wendete. „Zu Beginn der zweiten Halbzeit lagen wir mit vier Toren zurück“, schilderte Oytens Trainer, der aber noch einmal eine Steigerung seiner Sieben sehen sollte, die die Gäste schließlich zum Auswärtssieg verhelfen sollte. In der Weststaffel, die in diesem Jahr von sechs Mannschaften gebildet wird, habe man sich keine genaue Platzierung als Ziel gesteckt. „Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, die B-Jugendlichen noch weiter einzubinden, die in der neuen Saison die A-Jugend bilden“, sagte der Coach.