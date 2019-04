Bezirksliga Lüneburg 3: Fünf Spiele, null Punkte – so liest sich die kürzliche Bilanz des TV Oyten. Daher ist die Devise vor dem Auswärtsspiel beim VSK Osterholz-Scharmbeck klar definiert: „Wir sollten mal wieder punkten“, betont Coach Axel Sammrey und fügt an: „Die Stimmung wird nicht besser. Wir waren drei Jahre im Grunde nur in der Erfolgsspur, jetzt haben wir erstmals eine kleine Krise, zumindest eine Ergebniskrise.“ Die Hoffnungen ruhen vor allem auf Marius Winkelmann, dessen Einsatz aber noch fraglich ist. Zudem ist der VSK auch keinesfalls Laufkundschaft, das weiß auch Sammrey: „Wir haben zwar immer gut gegen sie ausgesehen, aber das ist ja keine Garantie. Wichtig wird sein, dass wir die Fehler, die wir gegen Ottersberg gemacht haben, nicht nochmals machen. Da haben wir zu viele Standards zugelassen und dabei schlecht verteidigt.“

Anpfiff: Mittwoch um 19.30 Uhr in Osterholz-Scharmbeck