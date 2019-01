Oytens Chris Ole Brandt (am Ball) genoss das Spiel gegen Israels Jugend-Nationalmannschaft. Obwohl das Ergebnis deutlich ausgefallen war, sprach der Rückraumspieler von einem tollen Erlebnis. (Michael Braunschädel)

Oyten. Allzu lange wird es nicht mehr dauern, bis es die männliche A-Jugend des TV Oyten in seiner jetzigen Form nicht mehr gibt. Denn die Handballer aus dem älteren Jahrgang müssen das Team nach der laufenden Saison verlassen. Für sie schließt sich dann endgültig das Kapitel Bundesliga, in der sie so viele Erlebnisse sammeln durften. Am Dienstagabend kam ein weiteres schönes Ereignis hinzu: Denn der TV Oyten trug in der Pestalozzihalle ein Testspiel gegen die Jugend-Nationalmannschaft Israels aus. Die Gäste gewannen die Partie mit 34:25 (19:12). Das Ergebnis war aber nur Nebensache. „Für meine Jungs ist das ein toller Vergleich. Sie sollen das Erlebnis genießen“, sagte TVO-Coach Thomas Cordes bereits vor der Partie.

Mit einer Niederlage des TV Oyten war zu rechnen. „Schließlich sind wir auf eine Nationalmannschaft getroffen“, hob Thomas Cordes hervor. Allerdings war im Vorfeld niemanden im Lager der Gastgeber so richtig klar, wie stark der Gegner aus Israel sein wird. Schließlich ist über den israelischen Handball in Deutschland nicht sonderlich viel bekannt. Die Männer-Nationalmannschaft des Landes ist auf der großen internationalen Bühne bislang nur einmal aufgetaucht: 2002 nahm Israel an der Europameisterschaft in Schweden teil. Nach drei Niederlagen gegen Dänemark, Russland und Portugal kam aber das Vorrunden-Aus für das Team.

In der Qualifikation zur EM 2020 wird auch der deutsche Handball mit dem israelischen konfrontiert: Beide Teams spielen in einer Gruppe. Das Hinspiel gewann Deutschland im Oktober 2018 mit 37:21. Israel ist in der EM-Qualifikation jedoch auch schon eine Sensation gelungen. Das Team bezwang Polen mit 25:24. Einige israelische Spieler haben auch schon den Weg in die Bundesliga gefunden. Avishay Smoler spielte von 2007 bis 2012 für die HSG Wetzlar und den TBV Lemgo. Aktuell steht mit Yonatan Dayan ein Israeli beim VfL Gummersbach im Kader.

Seit Anfang Januar in Deutschland

Diesen Traum, in einer europäischen Spitzenliga zu spielen, dürften auch einige junge Spieler haben, die nun mit ihrem Coach Alex Berkovich in Oyten zu Gast gewesen sind. In Deutschland ist das Team bereits seit Anfang Januar. Bis zum 19. Januar hielt es sich in Dessau auf und absolvierte dort ein Trainingslager. Nun ist der Tross nach Bad Bramstedt weitergezogen, um sich dort bis Ende des Monats aufzuhalten. Zum Programm gehören auch mehrere Testspiele. Neben dem TV Oyten trifft Israel unter anderem noch auf den HC Bremen, VfL Bad Schwartau und den Bundesliga-Nachwuchs der Füchse Berlin. Bereits im Herbst 2018 absolvierte die Mannschaft in Deutschland ein mehrmonatiges Trainingslager in Gummersbach.

„Das Ganze ist ein Projekt, um den Handball in Israel professioneller zu machen“, klärte Alex Berkovich auf. „Dass wir hier in Deutschland gegen solch gute Teams spielen dürfen, ist eine große Ehre. Ich hoffe, dass sowohl die Gegner als auch wir dadurch stärker werden“, sagte Israels Jugend-Nationaltrainer. In Deutschland wolle man die guten Trainingsmöglichkeiten nutzen. Die Talente aus Israel sollen während des Aufenthalts besser werden und viel lernen.

Dass in der israelischen Auswahl einige Talente schlummern, davon durften sich die rund 150 Zuschauer in der Pestalozzihalle ziemlich schnell überzeugen lassen. Gleich zu Beginn des Spiels zeigten die Israelis, dass sie nach Deutschland gekommen sind, um das Projekt ernst zu nehmen. Nach fünf Minuten führten die Gäste bereits mit 5:1. „Anfangs haben wir die Partie wohl doch zu sehr als Trainingsspiel angesehen“, urteilte Thomas Cordes. „Zudem waren meine Spieler wohl doch beeindruckt von dem, was Israel in den ersten Minuten gezeigt hat.“ Und das war in der Tat gut: Die Gäste aus dem Nahen Osten spielten einen technisch guten Handball. Außerdem überzeugten sie mit einer gesunden Aggressivität und einer robusten Abwehr. Nach einer Viertelstunde führte Israel bereits mit sieben Treffern – 12:7.

Die Cordes-Sieben benötigte eine gewisse Zeit, um sich auf den Gegner einzustellen. Das sollte dem Jugend-Bundesligisten aus Oyten auch gelingen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit schafften es die Gastgeber, bis auf vier Tore zu verkürzen. Das Berkovich-Team erholte sich aber schnell von seiner Schwächephase und baute wieder einen deutlichen Vorsprung auf, der während der zweiten Halbzeit phasenweise gar zehn Tore betrug.

Frustriert war beim unterlegenen Team nach dem Schlusspfiff aber niemand. „Das Spiel war für uns eine schöne Erfahrung. Vor allem, weil wir aus dem älteren Jahrgang bald die Jugend abschließen. So lang ist die Saison ja nicht mehr“, sagte Oytens Rückraumspieler Chris Ole Brandt. „Wir haben das Spiel ernst genommen. Das Ergebnis spiegelt dann aber auch wider, dass wir uns schwergetan haben. Wir können aber auch dankbar sein, dass wir mal gegen eine Nationalmannschaft spielen durften.“

Zufrieden war im Gesamten auch Thomas Cordes. Wobei er sich eine Sache dann doch gewünscht hätte. „Die letzten zehn Prozent habe ich bei meiner Mannschaft vermisst. Zeigen wir die, fällt das Resultat wohl nicht ganz so deutlich aus.“