Gegen Oldenburg muss Romina Kahler definitiv pausieren. (Björn Hake)

3. Liga Nord Frauen: Nicht nur die Tabellensituation ist für den TV Oyten schwierig. Seit vergangenen Sonntag ist auch die Personallage bei den abstiegsbedrohten „Vampires“ sehr angespannt. Denn im Heimspiel gegen den Spitzenreiter Buxtehuder SV II, das unglücklich verloren ging, verletzte sich Stammkeeperin Romina Kahler am Knie. Noch wissen die Verantwortlichen des TVO nicht, wie schwer die Verletzung ist. Am Freitag habe Kahler ihren MRT-Termin, sagt Trainer Marc Winter. Leichte Entwarnung gibt der Coach allerdings schon. „Es sieht nicht so schlimm aus, wie wir zunächst befürchtet haben“, sagt Winter. „Die Chance, dass sie am Wochenende spielt, geht aber gegen null.“

Der kommende Gegner des TVO ist der VfL Oldenburg II. An der Hunte treffen die „Vampires“ somit auf einen Gegner, der sich in Sachen Klassenerhalt auch noch nicht auf der sicheren Seite befindet. Mit einem Sieg verringern die Oytenerinnen den Abstand zur Bundesliga-Reserve des VfL auf drei Zähler. Winter ist positiv gestimmt, dass seine Sieben in Oldenburg erfolgreich sein kann. Mut macht vor allem der Auftritt gegen Buxtehude vom vergangenen Wochenende. Bis zur Verletzung von Kahler hatte der TVO den Favoriten im Griff, gab den Sieg dann aber noch aus der Hand. Die Enttäuschung über die Pleite sei jedoch schon wieder verflogen, versichert Winter: „Wir haben gegen Buxtehude mit einer guten Deckung auf das richtige Pferd gesetzt. Leider ist uns mit Romi nun ein wichtiger Bauteil aus dieser starken Defensive herausgebrochen.“ Gegen den VfL will er auf ein Trio im Tor setzen. Neben Fenja Hassing sollen laut Winter die junge Theresa Beet und Birte Hemmerich aus der zweiten Mannschaft mit an die Hunte fahren.

Anpfiff: Sonnabend um 15 Uhr in Oldenburg