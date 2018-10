Trotz der größeren Spielanteile fuhr der TSV Ottersberg um Bastian Falldorf punktlos nach Hause. Mit großem Einsatz behielten die Oytener, das Team von Moritz Krimmer (am Boden), die Oberhand. (Björn Hake)

Die Serie vom TSV Ottersberg ist gerissen. Im Bezirksliga-Derby beim TV Oyten ist das Team von Trainer Jan Fitschen am zwölften Spieltag erstmals in der Saison als Verlierer vom Platz gegangen: Nach einem intensiven Spiel hieß es am Freitagabend schlussendlich 2:1 (0:0).

Der Oytener Schlüssel zum Triumph lag in der Arbeit. Gegen über weite Strecken dominante Ottersberger, kämpfte der seit nunmehr seit acht Spielen ungeschlagene TVO mit allen Mitteln, um den wirklich stark aufspielenden Gast in Schach zu halten. Und das gelang dem Gastgeber ganz gut, hatte der Drittplatzierte trotz der reiferen Spielanlage kaum große Torchancen. Ein Faktor, weshalb der TSV unterlag, war dann aber auch die mangelhafte Verwertung der vorhandenen Möglichkeiten. Gerade den Führungstreffer verschenkte Jan Schröder, perfekt von Cemalettin Kayacan freigespielt, leichtfertig: Aus kürzester Distanz jagte die Nummer 21 vom TSV den Ball drüber (55.). „Im letzten Drittel waren wir oft nicht genau und nicht konsequent genug“, bemängelte TSV-Coach Fitschen. Der Gastgeber vergab bis zu diesem Zeitpunkt auch einige aussichtsreiche Kontergelegenheiten - zumeist hatte da Pascal Döpke seine Füße im Spiel. Und der TVO-Angreifer beendete in der 67. Minute dann auch die Torlosigkeit beider Teams. Mit einem sehenswerten Freistoßtor aus über 35 Metern schoss er Oyten in Front. Zwar kam Ottersberg durch Jan Hendrik Stubbmann nur wenig später zum Ausgleich (74.), doch zu einem Punktgewinn reichte es dennoch nicht. Das verhinderte Marius Winkelmann, der die Vorarbeit vom eingewechselten Elvedin Bibic herausragend verarbeitete (81.). Trotz der großen Anstrengungen, die Ottersberg in der Folge noch unternahm, blieb es bei dem Endresultat von 2:1. Die größte Chance auf den Ausgleich ließ TSV-Mittelfeldspieler Jannik Tölle liegen (87.). Der zentrale Mittelfeldspieler setzte das Spielgerät aus 16 Metern neben den Kasten. „Den muss ich machen, das geht auf meine Kappe“, haderte Tölle mit sich selbst.

Oytens Trainer Axel Sammrey bilanzierte: „Ich bin zufrieden: Wir haben das gut gemacht und müssen uns für den Sieg nicht entschuldigen. Man merkt, dass Ottersberg aus höheren Ligen kommt - wir wussten auch schon vorher, dass wir den Gegner nicht an die Wand spielen werden.“ Seine Maßnahme, Winkelmann etwas weiter nach hinten zu positionieren, fruchtete. Glücklicherweise konnte das Spiel auch bis zum Ende durchgeführt worden. Der kleine Streik des Flutlichts, den es Mitte der zweiten Halbzeit und vor den drei Toren gab, wurde innerhalb von fünf Minuten behoben.