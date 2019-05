Bezirksliga Lüneburg 3: „Dem SV Vorwärts Hülsen wird nichts mehr passieren“, ist sich Axel Sammrey sicher. Der Coach des TV Oyten empfängt an diesem Spieltag den Rivalen aus dem Südkreis, der drei Partien vor Saisonende sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone hat. Obwohl Hülsen so gut wie gerettet ist und Oyten im gesicherten Tabellenmittelfeld steht, hofft Sammrey nicht darauf, dass das Duell zu einem Sommerkick verkommt. „Von solchen Spielen halte ich gar nichts“, verdeutlicht Sammrey. Er hofft, dass sein Team an die zweite Halbzeit aus dem Mittwochabendspiel gegen Riede anknüpft. Verzichten muss Sammrey allerdinsg auf Anton Strodthoff (Sprunggelenk). Bei den Gästen aus Hülsen wird hingegen mit Sebastian Koltonowski (privat verhindert) einer der Schlüsselspieler fehlen.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Oyten