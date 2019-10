Bezirksliga Lüneburg 3: 90 Punkte: Das ist die maximale Ausbeute, die in dieser Bezirksliga-Saison erreicht werden kann. Angesichts einer solchen Anzahl sind drei Zähler so gut wie nichts. Und doch können sie von immenser Bedeutung sein. So auch für den TV Oyten, der nach zuvor neun sieglosen Spielen zuletzt erstmals drei Punkte auf einmal ergattern konnte (4:2 gegen RW Achim). Doch Coach Axel Sammrey weiß: „Das waren drei Punkte, ein Sieg, mehr nicht.“ Immerhin haben sie dafür gesorgt, dass die Rote Laterne an den VSK Osterholz-Scharmbeck abgegeben werden konnte. Der TVO will aber nicht Gefahr laufen, sie wieder zu bekommen. Daher gilt es auch am Freitagabend vor heimischer Kulisse, wieder dreifach zu punkten. Der Gegner kommt wieder aus Achim, hört aber diesmal auf den TSV Achim. Die Truppe von Trainer Sven Zavelberg dürfte etwas dagegen haben, doch deren Serie spricht gegen einen Achimer Erfolg. Der TSV gewann zuletzt gegen den TV Sottrum, einem Sieg folgte bisher aber immer eine Niederlage im darauffolgenden Spiel.

Anpfiff: Freitag um 19.30 Uhr in Oyten