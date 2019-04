Landesliga Männer: Die Tabelle sagt es schon aus: Der TSV Daverden fährt als Tabellenführer zum Rangfünften TV Oyten und ist somit der Favorit in diesem Landkreis-Derby. Dem will Jürgen Prütt erst gar nicht widersprechen. „Daverden spielt eine beeindruckende Saison“, lobt der TVO-Coach den kommenden Gegner. „Wir wollen natürlich versuchen, das Spiel zu gewinnen. Aber wir müssen abwarten, ob wir dafür die Qualität haben.“ Zudem habe sich seine Mannschaft gegen die Topteams bisher immer schwergetan. „Auch deshalb stehen wir zu Recht im oberen Mittelfeld der Tabelle“, sagt Prütt. Um gegen den von Ingo Ehlers trainierten TSV Daverden doch etwas ausrichten zu können, müssen die Gastgeber besonders den Angriff des großen Titelkandidaten in den Griff bekommen. Eine ziemlich schwierige Aufgabe: Denn aktuell ist die Offensive der Grün-Weißen kaum aufzuhalten. Gegen den SV Beckdorf II knackte die Ehlers-Sieben die 50-Tore-Marke und auch gegen den amtierenden Meister und Tabellenzweiten VfL Fredenbeck III gelangen den Daverdener 35 Treffer. Der TSV reist zudem mit einer weiteren Motivation nach Oyten: Wird der Spitzenreiter seiner Favoritenrolle gerecht und entscheidet das Derby für sich, kommt der TSV dem ersehnten Aufstieg in die Verbandsliga ein weiteres Stück näher.

Anpfiff: Freitag um 20.30 Uhr in Oyten