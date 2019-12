Robin Hencken feierte mit seinem TV Oyten gegen SVGO Bremen einen 33:29-Erfolg. (Björn Hake)

Die Spannung steigt an der Tabellenspitze der Handball-Landesliga. Nachdem der TV Schiffdorf am Sonnabend die HSG Stuhr besiegt hatte, zog am Sonntag der TV Oyten nach und gewann mit 33:29 (15:10) gegen den SVGO Bremen. Nun haben Schiffdorf und Oyten jeweils 18:2 Punkte auf dem Konto. Der TVO ist nur aufgrund der um vier Treffer schlechteren Tordifferenz Tabellenzweiter.

Oytens Coach Lars Müller-Dormann fasste den Sieg gegen die Bremer gewohnt nüchtern zusammen. „Schön war es sicher nicht. Aber das war zu erwarten, denn Grambke ist ein unangenehmer Gegner. Aber wir haben gewonnen. Das ist das Wichtigste“, sagte der Trainer. In Gefahr sei der Sieg vor eigenem Publikum aber nie geraten.

Damit hatte der Coach Recht. Im Grunde war es für den TV Oyten ein Start-Ziel-Sieg. „Phasenweise haben wir es mal schleifen lassen. Daher kam Grambke auch mal ran“, sagte Müller-Dormann. Dies war in der 42. Minute der Fall, als die Führung der Gastgeber nur noch zwei Tore betrug – 22:20. Der TV Oyten, bei dem Robin Hencken mit sieben Toren bester Schütze war, legte dann einen 6:0-Lauf hin. Mit dem 28:20 (51.) durch Anton Zitnikov war die Entscheidung gefallen.

Nun winkt dem TVO zum Jahresabschluss ein waschechtes Topspiel gegen den TV Schiffdorf. An ein Duell mit einem punktgleichen Tabellenersten will Müller-Dormann aber noch nicht denken, „Denn vorher muss erst einmal die Partie gegen die HSG Delmenhorst II gespielt werden.“