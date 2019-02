Musste in der Hauptstadt eine Niederlage einstecken: TVO-Coach Thomas Cordes. (Hake)

Berlin. Nach dem Triumph über den großen THW Kiel wollten die A-Jugend-Handballer des TV Oyten nun auch bei den Füchsen Berlin möglichst lange mithalten. Dabei spielte der amtierende Deutsche A-Jugend-Meister aber nicht mit. Bereits nach 13 Minuten war der Plan von TVO-Trainer Thomas Cordes pulverisiert. 2:10 lagen die „Vampires“ zu diesem Zeitpunkt bereits zurück. Am Ende blieben die Gäste chancenlos. Mit 21:43 (9:22) setzte es in der Hauptstadt die höchste Saisonniederlage.

„Die Truppe von Bob Hanning ist uns einfach in Sachen Athletik und mit ihrer individuellen Klasse um Längen voraus“, zollte Cordes den Gastgebern Respekt. „Trotz des hohen Rückstandes haben wir zu Beginn gar nicht so viel falsch gemacht“, analysierte Cordes. Nur die durchaus vorhandenen Möglichkeiten hätte man dann nicht genutzt. Viele der „80-Prozent-Chancen“ habe der starke Torhüter des Gegners pariert, schilderte der 34-jährige Ottersberger. Die Folge: Zur Pause ging es aus Sicht des TV Oyten mit einem satten 13-Tore-Rückstand in die Kabine. Im zweiten Abschnitt bekamen die Zuschauer in der Lilli-Henoch-Sporthalle ein ähnliches Bild geboten. Die Füchse ließen den Fuß auf dem Gas und bauten die Führung auf 22 Treffer aus. Bei den Gästen erzielten Mohammed Sibahi (acht Tore, davon zwei Siebenmeter), Max Borchert (5/2) und Kilian Tiller (4) das Gros der Tore.

Große Vorwürfe könne er seinen Spielern nicht machen, erklärte Thomas Cordes. Die Überlegenheit der Berliner müsse man halt anerkennen. Man wolle das Spiel „schnell abhaken“ und sich auf den kommenden Gegner vorbereiten. Dieser trägt erneut einen großen Namen: Mit der SG Flensburg-Handewitt gibt am kommenden Sonnabend, 2. März, kein geringerer als der aktuelle Tabellenführer seine Visitenkarte in der Pestalozzihalle ab.

Für die Spieler und das Betreuerteam des TV Oyten stand am Sonnabendabend nach einem gemeinsamen Abendessen noch ein Besuch im Quatsch Comedy Klub im Berliner Friedrichstadt-Palast auf dem Programm. Somit gab es für den TVO-Tross in der Hauptstadt dann doch noch etwas zu lachen.