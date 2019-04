Oberliga Nordsee Frauen: 87 Gegentore kassierten die Frauen des TV Oyten II in den vergangenen beiden Auswärtspartien. Diese Auflösungserscheinungen in der Defensive sollen beim ATSV Habenhausen unbedingt vermieden werden. „Bereits im letzten Spiel haben wir die Abwehr umgestellt und ein neues System gespielt. Das hat mit nur 19 Gegentoren super eingeschlagen und wollen wir auch gegen Habenhausen wieder umsetzen. Schaffen wir das, ist ein Sieg mehr als drin“, betont TVO-Trainer Jens Dove, der für dieses Derby auf den kompletten Kader zurückgreifen kann. Auch die A-Jugend-Spielerinnen Marie Schote und Mareen Köster werden Spielzeit bekommen. „Sie sollen weiter Oberliga-Luft schnuppern, denn in der nächsten Saison gehören sie fest zum Kader“, sagt Jens Dove. Während der ATSV um den Klassenerhalt kämpft, kann der Tabellenfünfte sorgenfrei ins Spiel gehen: „Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe“, erklärt Dove und verweist auf die Stärken des Gegners: „Sie sind sehr heimstark und agieren gut aus dem Rückraum. Wir dürfen uns nicht herauslocken lassen und müssen schnell umschalten.“

Anpfiff: Sonntag um 17 Uhr in Habenhausen