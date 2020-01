Nathalie Meinke (rechts) und ihre Teamkolleginnen vom TV Oyten II trafen gegen die SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn einfach nicht häufig genug das Tor. (Björn Hake)

Im Grunde ist Handball ganz einfach: Wer am Ende einer Partie das bessere Torverhältnis hat gewinnt – eine einfache Rechnung. Bei den Oberliga-Handballerinnen des TV Oyten II stimmte nun eben dieses Verhältnis nicht und daher stehen sie nach 14 Saisonspielen mit einem ausgeglichenen Punktekonto (14:14) da. Die siebte Niederlage mussten sie bei der SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn hinnehmen. Am Ende hieß es 32:29 (17:15) für die Gastgeber.

Dass die Oytener die Heimreise ohne Zählbares im Gepäck antraten, war der Meinung ihres Coaches Jens Dove nach durchaus vermeidbar. „Das war eine unnötige und unverdiente Niederlage. Die Mannschaft hat gut gekämpft, das Problem war einfach die Chancenverwertung“, betonte Dove. Doch von Beginn an wurde auch der zweite Teil der Problematik sichtbar: Lea Sophie Wichmann erzielte für die Gastgeber die Tore zum 1:0 und 2:0. Eben diese Akteurin aus dem linken Rückraum bekam der TVO nie wirklich in den Griff, weshalb Wichmann am Ende auf acht Treffer kam. „Wir haben gegen sie wenig Mittel gefunden. Aber wir trafen auch auf eine sehr ausgeglichene Mannschaft. Da ist es schwierig, sich auf die eine etwas herausragende Spielerin zu fokussieren“, erklärte Dove.

Dennoch blieb der TVO immer in Schlagdistanz und übernahm teils auch mal die Führung wie beim 7:8 in der 16. Minute. Halten konnte er sie aber nicht, auch weil die Mannschaft aufgrund einer langen Unterbrechung betreffend der SG-Torhüterin aus dem Tritt kam. Die Keeperin kugelte sich wohl die Schulter aus und wurde ins Krankenhaus gebracht. Hinzu kamen laut Dove einige Entscheidungen seitens der Unparteiischen gegen seine Mannschaft. „Sie haben dieselben Situationen auf beiden Seiten unterschiedlich gepfiffen.“ Zusätzlich befand sich Torhüterin Birte Hemmerich nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte und klagte im Vorfeld über Übelkeit.

Nichtsdestotrotz, das alles wolle Jens Dove nicht als Ausrede gelten lassen, denn die Chancen waren vorhanden. Zuletzt beim Stand von 26:26 (53.). Doch der TVO verpasste die Führung und musste wieder abreißen lassen. „Unterm Strich haben wir zu viel zugelassen und vorne zu wenig getroffen“, bilanzierte Dove. Eine einfache Rechnung.