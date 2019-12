Oberliga Nordsee Frauen: Der TV Oyten II bekommt es im letzten Heimspiel des Jahres mit einem Gegner mit zwei Gesichtern zu tun: die SG Findorff. Während die Bremerinnen zu Hause nur schwer zu bezwingen sind, will es in der Fremde mit dem Punktsammeln nicht so recht klappen. Das war in der vergangenen Saison so und setzt sich in dieser Spielzeit fort: Fünf Spiele, fünf Niederlagen – so liest sich die Auswärtsbilanz. Seine acht Zähler auf der Habenseite hat der Rangelfte allesamt in eigener Halle geholt. Unterdessen würde bei Oytens Zweitvertretung das Punktkonto bei einem Sieg wieder in den positiven Bereich rutschen. Genau da ist das Ziel, erklärt Jens Dove. Mit der Leistung seiner Truppe war der 37-jährige Coach zuletzt zufrieden. Nach den knappen Niederlagen gegen Garrel und Stade sind durch das 31:30 in Hollenstedt wieder zwei Zähler auf das Konto gewandert.

Anpfiff: Sonntag um 12 Uhr in Oyten