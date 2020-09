Nina Schnaars erzielte in den beiden Spielen, die der TV Oyten II in Dorfmark bestritten hat, insgesamt 13 Tore. (Björn Hake)

Die Handballerinnen des TV Oyten II haben ihre Mission erfüllt. Eine Woche vor dem Start in die Saison der Oberliga Nord landete die Drittliga-Reserve der „Vampires“ beim Final Four um den Verbandspokal in Dorfmark auf Platz drei. Nach einer 15:25 (10:13)-Halbfinalniederlage gegen den späteren Pokalgewinner MTV VJ Peine setzte sich die Sieben von Trainer Kai Flathmann im Spiel um Platz drei sicher mit 25:14 (13:5) gegen die HSG Heidmark durch. Als Lohn darf Oytens Zweitvertretung als einer von drei Vertretern der Handballverbände Niedersachsen und Bremen in der Saison 2021/22 in der Hauptrunde des DHB-Pokals auf einen attraktiven Gegner hoffen.

Zunächst sollte sich im Halbfinale der MTV VJ Peine – seines Zeichen amtierender Meister der Oberliga Niedersachsen – als zu stark für das Team aus dem Landkreis Verden erweisen. Beim 4:4 (7.) durch Nina Schnaars stand es letztmals unentschieden. In der Folge setzte sich Peine über 12:8 bis auf 20:10 (30.) ab. Minus zehn Tore waren es aus Sicht des TV Oyten II auch am Ende der Partie über zweimal 20 Minuten. Für die letzten fünf Treffer der Flathmann-Sieben zeichnete die aus der dritten Mannschaft ins Oberligateam beförderte Alena Böttjer verantwortlich. Seine Mannschaft habe schwer ins Spiel gefunden, analysierte Flathmann: „In der Abwehr waren wir oft den einen Schritt zu spät.“

Das Duell um Platz drei gegen das Gastgeberteam von der HSG Heidmark nahm dann einen anderen Verlauf. Keine zwei Minuten waren gespielt, da stand es nach Toren von Julia Otten und Susanne Tauke 2:0 für den TV Oyten II. Nach einem Treffer von Alena Böttjer war der Vorsprung in dem Duell mit dem zukünftigen Ligarivalen auf fünf Treffer angewachsen – 7:2 (9.). „Mareen Köster hat im Innenblock gut verteidigt und Cora Schumacher war im Tor ein starker Rückhalt“, hob Kai Flathmann zwei Spielerinnen heraus. Mirja Meinke stellte in der Schlussphase auf 23:14, danach trafen Alena Böttjer, Nina Schnaars sowie Jana Moll zum Endstand.

Zwölf Spielerinnen hatte Oytens neuer Trainer bei dem Turnier in der Lüneburger Heide dabei, das aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer ausgetragen wurde. Die junge Isabel Schengalz (Fußverletzung) wurde geschont. Nach der geglückten Generalprobe geht es für den TV Oyten II am kommenden Sonnabend, 3. Oktober, erstmals um Punkte. Mit dem SV Altencelle stellt sich der Vorjahressechste der Oberliga Niedersachsen zum Saisonauftakt in der Pestalozzihalle vor.