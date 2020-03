Wilhelmshaven. Ziemlich schnell hatte Merle Blumenthal den Grund dafür gefunden, warum die Oberliga-Handballerinnen des TV Oyten II am Sonntag an der Nordküste verloren haben. „Wir haben es in der ersten Halbzeit verbockt“, sagte die Interimstrainerin, nachdem die Drittliga-Reserve des TVO mit 23:34 beim Wilhelmshavener SSV verloren hatte. Nach der von Blumenthal als „verbockt“ bezeichneten ersten Halbzeit lagen die Gastgeberinnen mit sieben Toren vorne. Nach 30 Minuten stand es 19:12 für die Jadestädterinnen.

Dabei sah es zunächst gar nicht so schlecht für den TV Oyten II aus. In der siebten Minuten lagen die Gäste mit nur einem Tor zurück – 3:4. In der Folge vergrößerte sich der Abstand zwischen den beiden Mannschaften aber zunehmend. Nach 20 Minuten war dieser bereits bei sieben Tore angekommen (14:7). „Irgendwie haben wir keinen Zugriff bekommen. Im Sechs-gegen-sechs haben wir eigentlich gut verteidigt. Aber oft wurde unsere Deckung mit schnellen Angriffen überrannt“, sagte Blumenthal.

Nach dem Seitenwechsel habe die Mannschaft, für die es das zweite Spiel nach der Trennung von Trainer Jens Dove gewesen ist, besser verteidigt, meinte Blumenthal, „aber dafür fehlten uns im Angriff die Mittel“. Knapp sollte es in dem Duell nicht mehr werden. Die Gastgeberinnen kamen daher zu einem insgesamt ungefährdeten Heimsieg. Beste Torschützin in Reihen des TV Oyten II war Jasmin Johannesmann. Die junge Kreisläuferin kam auf zehn Tore. Sieben Treffer markierte sie per Siebenmeter.

Der Zwangsabstieg droht

Für den Wilhemshavener SSV war der Erfolg vor eigenem Publikum immens wichtig. Denn der Klub ist nun Zwölfter und hat fürs Erste die Abstiegszone verlassen. Der TV Oyten II wird im Tableau hingegen auf Rang zehn geführt. Satte 13 Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Trotz dieses Vorsprungs muss die Mannschaft um den Verbleib in der Oberliga zittern. Denn sollte die erste Mannschaft aus der 3. Liga absteigen, muss die Reserve den Gang in die Landesliga antreten.