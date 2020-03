Der Vertrag von Jens Dove wurde aufgelöst. Aus beruflichen Gründen ist er nicht mehr Trainer des TV Oyten II. (Björn Hake)

Trainer Jens Dove und die Oberliga-Handballerinnen des TV Oyten II gehen ab sofort getrennte Wege. Bereits bei der 13:35 (6:18)-Pleite der Drittliga-Reserve im Auswärtsspiel beim TV Dinklage saß der gebürtige Nordhorner nicht mehr auf der Bank des TVO.

Wie Oytens Handball-Abteilungsleiter Daniel Moos mitteilt, sei die aktuelle berufliche Situation von Jens Dove ausschlaggebend für die sofortige und einvernehmliche Trennung. "Wir haben uns darauf verständigt, den bestehenden Vertrag für die Betreuung der zweiten Damen der TV Oyten Vampires mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Trotz des bisherigen unruhigen Verlaufs der Saison ist es Jens gelungen, mit unserer zweiten Mannschaft einen gesicherten Platz im Mittelfeld der Oberliga zu erreichen. Die Vampires danken Jens für seinen Einsatz und die sportliche Entwicklung der Mannschaft“, erklärte Daniel Moos. Die Vertragsauflösung sei für beide Seiten die logische Konsequenz, lässt Jens Dove wissen. „Wenn ich nicht zu 100 Prozent Einsatz zeigen kann, werde ich meinem Anspruch, aber auch dem Anspruch des Vereins nicht mehr gerecht. Wie der in Fredenbeck wohnende Coach erläuterte, sei er in den nächsten Monaten bis in den Sommer hinein beruflich stark eingebunden. Bis zum Saisonende wird Oytens Zweitvertretung von Jana Kokot und den erfahrenen Spielerinnen des Oberliga-Teams gemeinsam betreut.

Zu diesen gehört auch die aktuell verletzte Jana Stoffel. In Dinklage sei der Wurm drin gewesen, erklärte die Linksaußen. "Wenn du den Ball nicht ins Tor bringst, dann kommt man bei solch einem starken Gegner wie dem TV Dinklage auch schon einmal unter die Räder. Weder das Backeverbot in Dinklage noch das Fehler von Stammkräften wie Susanne Tauke und Nathalie Meinke seien für die Höhe der Niederlage verantwortlich, sagte Jana Stoffel.

Nachdem die A-Jugendliche Theresa Otten für Oyten zum 2:5 getroffen hatte, zog der TV Dinklage im weiteren Verlauf auf zehn Tore davon – 13:3 (21.). In der zweiten Halbzeit musste die Gäste einige Zeit auf Treffer Nummer zehn warten. Acht Minuten vor dem Ende traf Jasmin Johannesmann per Siebenmeter zum 30:10.