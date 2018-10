Erlebte das Ende der Partie gegen Langwedel nicht mit: Dörverdens Philipp Rosebrock kassierte die Rote Karte. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Der TV Oyten II bleibt nach seiner Heimniederlage gegen Etelsens Reserve im Tabellenkeller der Fußball-Kreisliga stecken. Aufsteiger FSV Langwedel-Völkersen II feierte derweil einen verdienter Erfolg in Dörverden, das zu allem Überfluss seinen Abwehrmann Philipp Rosebrock nach einer Notbremse mit der Roten Karte verlor. Gegen den Aufsteiger TSV Brunsbrock setzte sich der TSV Uesen durch und feierte den fünften Saisonsieg.

TV Oyten II - TSV Etelsen II 1:2 (1:0): Eine auf sehr niedrigem Nivau stehende Partie sahen die Zuschauer in Oyten. Den Männern vom Schlosspark durfte das beim Abpfiff allerdings ziemlich egal gewesen sein, denn sie hatten einen 0:1-Rückstand nach der Pause noch gedreht und ihren dritten Sieg in Folge gefeiert. Der TVO ging durch einen Treffer von Robel Gebregziabher Tesfo nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung (18.). Kurz vor der Halbzeit glichen die Gäste aus, als Malte Wiechers einen strittigen Strafstoß zum 1:1 nutzte (43.). Ein Befreiungsschlag der Gäste führte zum Siegtor, das der eingewechselte Jörg Nienstädt nach einer Stunde erzielte. „Meine Elf hat ein ganz schwaches Spiel gezeigt und durfte froh sein, dass die Niederlage nicht noch höher ausgefallen ist“, sagte Trainer Detlef Meyer, dessen Keeper Rico Dunker mehrfach in höchster Not rettete.

TSV Dörverden - FSV Langwedel-Völkersen II 0:2 (0:1): Sieg und Niederlage wechselten sich in den vergangenen Wochen beim TSV Dörverden ab. Gegen den FSV fehlte es dem Team von Nils Pohlner vor allem an der nötigen Effizienz, denn die Mannschaft hatte vor der Pause zwar gefühlte 80 Prozent Ballbesitz, verstand es aber nicht, diesen auch in Chancen umzumünzen. Besser machten es die Gäste, die nach einer halben Stunde ihre erste Gelegenheit nutzten und durch einen Treffer von Timo Engberts in Führung gingen.

In Durchgang zwei war kein Aufbäumen bei den Gastgebern zu erkennen. Die Elf von Ralf Görgens nutzte das aus und war nun überlegen. Als sich Dörverdens Thomas Krivolapov ein Foul im Strafraum leitete, verwandelte Marvin Louis den fälligen Strafstoß zum 2:0. In der Schlussphase verhinderte Keeper Christopher Senff eine höhere Dörverdener Niederlage, denn nach der Roten Karte für Rosebrock (69.) spielte der FSV seine Überzahlsituation gekonnt aus und kam zu hochkarätigen Gelegenheiten.

TSV Uesen - TSV Brunsbrock 2:1 (0:1): Die Roten Teufel gingen in Uesen nach zehn Minuten durch einen Treffer von Robert Decani, der auf Vorarbeit von Sebastian Brünger traf, in Führung und verteidigten den knappen Vorsprung bis zur 60. Minute. Das 1:1 für Uesen erzielte Kevin Cordes nach Flanke von Lennart Kohlscheen. In der Folge zeigten sich die Hausherren frischer und kamen fünf Minuten vor Schluss im Anschluss eines von Kevin Cordes getretenen Freistoßes zum Siegtor, das Luca Becker erzielte. Beim Abpfiff standen nur noch neun Uesener Feldspieler auf dem Platz. Sebastian Wesseler sah nach einem wiederholten Foulspiel die Ampelkarte (80.).