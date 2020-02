Målin Ankersen verabschiedet sich ebenso wie ihr Lebensgefährte und Coach Jens Dove am Ende der Saison vom TV Oyten II. (Björn Hake)

Für den ganz großen Sprung in der Tabelle hat es am Ende dann doch nicht gereicht. Für einen kleinen Satz aber schon: Mit einem deutlichen 30:20 (13:10)-Sieg gegen den VfL Horneburg hat sich der TV Oyten II im Klassement der Handball-Oberliga der Frauen von Rang neun auf Platz sieben verbessert. 18:14 Punkte hat die Drittliga-Reserve nun auf dem Konto, ein Zähler beträgt der Rückstand auf Jahn Hollenstedt und Dinklage, die auf den Plätzen fünf und sechs stehen.

Doch die Platzierung ist nicht die einzige Neuheit beim TVO II: Inzwischen ist es amtlich, dass Jens Dove sein Traineramt bei den "Vampires" am Ende der Saison nach zwei Jahren abgeben wird. Bereits vor dieser Spielzeit hatte der in Fredenbeck wohnende und in Gyhum arbeitende Coach sich lange Zeit mit der Zusage für eine weitere Spielzeit schwergetan. „Der Aufwand ist zu groß, daher werde ich meinen Vertrag nicht verlängern", erklärt der gebürtige Nordhorner. In der jüngsten Vergangenheit hatte Jens Dove die eine oder andere Trainingseinheit aufgrund beruflicher Verpflichtungen verpasst.

Mit Jens Dove wird auch seine Lebensgefährtin Målin Ankersen den „Vampires“ den Rücken kehren. Als neuer Verein käme nur ein Klub aus der Umgebung von Stade infrage, sagt Dove. „Es gibt auch Anfragen aus Schleswig-Holstein. Aber Målin ist räumlich gebunden, ein Umzug kommt für uns nicht betracht“, erläutert der 37-Jährige.

Zurück zum Spiel: Gegen den Tabellenvorletzten aus Horneburg war Oyten II zunächst einem Rückstand hinterhergelaufen. Zwischenzeitlich betrug dieser vier Tore – 6:10 (17.). Nina Schnaars schloss dann einen Zwischenspurt des TVO mit dem Treffer zum 10:10 ab. Eine Minute vor der Halbzeit sorgte Marie Schote erstmals für eine Drei-Tore-Führung der Dove-Sieben. Nach Wiederanpfiff waren die Weichen für die Drittliga-Reserve spätestens beim 21:14 (42.) durch Jasmin Johannesmann auf Sieg gestellt. Zwei Minuten vor der Schlusssirene traf die junge Annika Hübner mit ihrem insgesamt dritten Treffer zum Endstand. „Horneburg hat zu Beginn alles in die Waagschale geworfen. Nach dem Rückstand haben wir uns gut gefangen und mit zunehmender Spieldauer unsere Vorteile im Eins-gegen-eins genutzt“, bilanzierte Jens Dove.