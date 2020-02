Jana Kokot war kaum zu stoppen. Oytens Kreisläuferin traf für die Gastgeberinnen achtmal. Sieben Tore erzielte sie aus dem Spiel heraus, eines per Siebenmeter. (Björn Hake)

Man finde zu seiner alten Stärke zurück. In der Abwehr sei viel dazu gelernt worden. Die Defensive stehe kompakter und sei aggressiver. Mit der nötigen Konzentration und Ruhe sei alles möglich. Mit diesen Sätzen versprachen die Drittliga-Handballerinnen des TV Oyten im Hallenheft, dass das Team gegen den Spitzenreiter Buxtehuder SV II die Überraschung anstrebt. Und es sollten keine leeren Worthülsen sein. Der TVO war in der Tat drauf und dran, die junge Bundesliga-Reserve zu schlagen. Doch dann verletzte sich Torhüterin Romina Kahler und die Partie glitt den „Vampires“ noch aus den Händen. Am Ende waren es die Gäste, die in der Pestalozzihalle jubelten. Der Tabellenführer gewann mit 31:27 (14:16), nachdem er lange Zeit zurückgelegen hatte.

Marc Winter war sich sicher. Verletzt sich Romina Kahler nicht, gewinne sein Team das Spiel, meinte der Trainer des TV Oyten. In der 40. Minute wurde es still in der Halle. Denn nach einem Tempogegenstoß der Gäste aus Buxtehude, der nicht zum Torerfolg führte, blieb Romina Kahler mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegen. Sie hatte sich das Knie verdreht. Die Torhüterin musste das Feld verlassen. Physiotherapeutin Maren Gerster kühlte das angeschlagene Knie, umwickelte es mit einer dicken Bandage. Doch Kahler kehrte nicht mehr in den Kasten zurück. Die restlichen 20 Minuten hütete Fenja Hassing das Tor der Gastgeberinnen. Sie schaffte es nicht, an die starke Leistung Kahlers anzuknüpfen.

Oytens Nummer eins war bis zu ihrem Ausscheiden ein großer Faktor dafür, dass der Tabellenführer in Oyten extrem ins Wanken geraten war. Kahler parierte etliche Würfe der Buxtehuderinnen. Auch von Gästetrainerin Heike Axmann erhielt sie lobende Worte: „Sie hat wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht.“ Die frühere Nationalspielerin wusste ebenfalls, dass Kahlers Verletzung für den Ausgang der Partie mitentscheidend war. Denn die „Vampires“ zeigten sich danach minutenlang geschockt. Sowohl in der Abwehr als auch im Angriff sackte das Niveau ab. „Das war auch Kopfsache“, befand Marc Winter. „Die Verletzung hat am Selbstvertrauen genagt. Bis zur 40. Minute waren wir die bessere Mannschaft.“ Fenja Hassing, die während ihrer Einsatzzeit 14-mal den Ball aus dem Tornetz holen musste, nahm er aus der Schusslinie. Ihr könne die Niederlage keinesfalls angekreidet werden. „Denn nach der Verletzung haben wir vorne ja auch kaum noch getroffen“, sagte der Trainer.

Die Gäste nutzten die plötzlich aufkommenden Schwächen des TVO konsequent aus: Nachdem sie beim Torhüterwechsel der Oytenerinnen noch mit 17:21 zurückgelegen hatten, bogen sie das Spiel binnen weniger Minuten um: Eine Viertelstunde vor Schluss lag der BSV mit einem Tor vorne (22:21), kurz darauf waren es vier Treffer (27:23). Diesen Vorsprung gab der Tabellenerste nicht mehr her. „Es war schon ein glücklicher Sieg für uns“, sagte Heike Axmann.

Trotz der Niederlage hat die Winter-Sieben aber bewiesen, dass sie sich im Aufwind befindet. Was dem TVO aber fehlt, sind die Punkte. Denn durch die Niederlage bleibt der Rückstand zu Platz zehn bei drei Zählern. Mit einem Sieg hätte der Kampf um den Klassenerhalt ordentlich Fahrt aufgenommen, da die direkte Konkurrenz am Wochenende ebenfalls leer ausgegangen war. Ans Aufgeben denken die abstiegsbedrohten „Vampires“ aber noch lange nicht. Winter: „Wir sind weiterhin auf dem richtigen Weg.

Kehrt im Sommer zum TV Oyten zurück: Pia Franke. (Björn Hake)

Zur Sache

Pia Franke kehrt zurück

Beim TV Oyten werden aktuell viele Gespräche geführt. Schließlich geht es darum, den Kader für die Saison 2020/2021 zusammenzustellen. Am Rande des Heimspiels gegen den Buxtehuder SV II teilte Trainer Marc Winter mit, dass es den ersten externen Zugang für die kommende Spielzeit gebe. Demnach kehrt Pia Franke zu den „Vampires“ zurück. Die Rückraumspielerin hatte den Klub während der Saison 2018/2019 verlassen. Zunächst war sie im Ausland unterwegs und stieg nach ihrer Rückreise nach Deutschland nicht wieder beim TV Oyten ein. Nun wolle sie im Sommer ihre Handballpause beenden, erklärte Marc Winter: „Sie hat wieder Bock anzugreifen.“