Den vorzeitigen Titelgewinn in der Bezirksoberliga haben die Tischtennisherren des TV Oyten verpasst. Im Heimspiel gegen den TuS Huchting gab es beim 3:9 die erste Niederlage der Rückrunde. Zwei Spieltage vor dem Saisonende fehlt dem souveränen Tabellenführer damit weiterhin nur noch ein Punkt zur Meisterschaft.

Im Heimspiel gegen den Verfolger aus Huchting waren die Ausfälle gleich mehrerer Stammspieler eine zu große Hypothek. Mit Peter Igel, Franz König, Arne Fichtner und Frank Müller standen gleich vier wichtige Akteure nicht zur Verfügung. Die Schwere der Aufgabe deutete sich schon in den Doppeln an. Lediglich Oliver Helming und Dirk Chamier von Gliszczynski konnten ihre Partie für sich entscheiden. Jonathan Feldt/Rüdiger Sachs sowie Thomas Gebbert/Frank Smolnik mussten sich jeweils in vier Sätzen geschlagen geben. Im ersten Einzel des Tages bot Oliver Helming eine starke Leistung und bezwang seinen Kontrahenten glatt in drei Sätzen. Ein Spiel auf hohem Niveau lieferten sich Dirk Chamier von Gliszczynski und Marcus Schwiering. In fünf knappen Sätzen behielt der Ex-Holtumer Schwiering letztlich die Oberhand. In der Folge zogen die Gäste durch fünf weitere Siege in Serie entscheidend davon. Erst Dirk Chamier von Gliszczynski sorgte in seinem zweiten Einzel durch einen Viersatzerfolg für einen weiteren Punktgewinn des TV Oyten. Nach Jonathan Feldts Niederlage stand dann jedoch das Endergebnis fest.

Schon am Wochenende bestreitet der TV Oyten seine beiden letzten Saisonspiele. Im Heimspiel-Doppelpack am Sonnabend (16 Uhr) gegen den TSV Lamstedt II sowie am Sonntag (15 Uhr) gegen den Post SV Stade soll dann der Titelgewinn in eigener Halle perfekt gemacht werden.