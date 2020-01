Robin Hencken (links) war mit acht Treffern Oytens bester Schütze gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II. (Björn Hake)

Gewinnt eine Handball-Mannschaft eine Partie vor heimischer Kulisse mit fünf Toren Abstand, lag dabei lediglich in der Anfangsphase mal zurück und ließ es in der Folge nicht mal mehr zu einem zwischenzeitlichen Unentschieden kommen, ja dann kann von einem souveränen Sieg gesprochen werden. Für Lars Müller-Dormann, der Trainer der ersten Herrenmannschaft des TV Oyten, hätte der 28:23 (16:12)-Triumph seiner Truppe in der Landesliga Bremen gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen II aber durchaus noch souveräner sein können.

Der Grund ist von simpler Natur, denn der Branchenprimus TV Oyten hatte einige geworfene Fahrkarten zu verzeichnen. Nach anfänglichen Rückständen bei 1:2 und 2:3 kam der Gastgeber gut in die Partie und baute fortan peu à peu seine Führung aus. Zur Pause hieß es dann 16:12, was den Coach positiv stimmte. „Wir führten mit vier Toren, das war gut, denn wir hatten eh ein anderes Schwanewede als im Hinspiel erwartet.“ Zum Saisonauftakt hatte der TVO die HSG mit 32:19 abgefertigt. Doch nach der Pause sank die Stimmung von Müller-Dormann kurzzeitig. Der Grund: Seine Mannschaft traf das Tor nicht mehr. „Das ist ärgerlich, dass dann vier, fünf freie Würfe nicht reingehen.“ Die Gastgeber nutzten das, um auf 15:16 zu verkürzen.

Doch der Sieg war laut Müller-Dormann nie wirklich in Gefahr. Seine Schützlinge fingen sich schnell, trafen wieder das Tor und setzten sich wieder ab. Näher als auf zwei Tore kamen die Gäste nicht mehr heran. „Unsere Wurfquote lässt zurzeit zu wünschen übrig. Aber solange sie die Tore machen, wenn es wichtig wird, ist es okay“, lautete das Fazit eines schlussendlich doch zufriedenen Lars Müller-Dormann.