Für Firat Karaca (vorne) war die Partie gegen Langwedel ein Spiel zum Vergessen. Erst versemmelte er eine Riesenmöglichkeit, danach sah er zu allem Überfluss noch die Rote Karte. (Björn Hake)

Niemand auf dem Sportplatz in Oyten hat es im ersten Moment so recht glauben können. Aber die Augen der Menschen dort täuschten sich nicht. Firat Karaca schoss den Ball tatsächlich aus wenigen Metern unbedrängt am leeren Tor vorbei. Ein unglaublicher Fehlschuss, von dem die Anwesenden Zeugen wurden. Aber auch ein Versagen, über das sich der Angreifer des Fußball-Bezirksligisten TV Oyten nicht den Kopf zerbrechen musste. Denn die Oytener gewannen trotzdem mit 2:1 (1:0) gegen den FSV Langwedel-Völkersen.

„Ich bin erleichtert“, schnaufte Karaca nach Spielende entsprechend durch. Unangenehm war ihm die Szene in der 41. Minute aber dennoch, schließlich hätte er seine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt mit 2:0 in Front bringen können. Schuld an dem hektischen Fehlschuss war wohl die falsche Wahrnehmung des 18-jährigen Stürmers. Nachdem sein erster Schuss aus 16 Metern von FSV-Torwart Mika-Ole Haase pariert wurde und er Glück hatte, den Ball wiederzubekommen und damit circa zehn Meter alleine vor dem leeren Kasten zu stehen, wähnte er sich unter Zeitdruck. „Ich habe gedacht, es ist jemand hinter mir“, erklärte Karaca. Dass ihn das auch noch wenige Minuten danach beschäftigte, offenbarte sich dann in einer Aktion, die eine Minute vor der Halbzeitpause stattfand. Da zeigte ihm der Schiedsrichter Matthias Brand nämlich die Rote Karte – eine vertretbare Entscheidung. So bestrafte Brand damit eine kreative Beleidigung von Karaca, der ein despektierliches Wort für die Unterhaltung mit Langwedels Jan-Ole Post benutzte. „Das war eine dumme Aktion von mir. Ich hätte anders reagieren müssen, bin normal auch nie so und habe nicht nachgedacht. Er hat mich ein bisschen provoziert, ich hätte aber einfach den Mund halten müssen“, zeigte sich Karaca einsichtig. Der Offensivakteur des TV Oyten hofft nun auf eine kurze Sperre, um sich dann schnell wieder von einer deutlich besseren Seite präsentieren zu können. Seine in Unterzahl spielenden Teamkollegen lobte er – anders als sich selbst – dagegen. „Sie haben richtig gekämpft und Gas gegeben“, sagte Karaca. Und damit sprach er das aus, was letztendlich den Sieg im ersten Spiel nach der Winterpause einbrachte.

Dreier des Willens

Zwar beschränkten sich die Oytener gerade im zweiten Durchgang vermehrt auf das Verteidigen, doch mit einer couragierten Laufleistung machten sie es dem FSV enorm schwer, sich Torchancen zu erspielen. Dank Anton Strodthoff schaffte es Oyten dann sogar noch, das Spiel zu gewinnen. Nach einem beherzten Gang durch die Langwedeler Verteidigung erzielte er mit einem klugen Lupfer den Siegtreffer zum 2:1 (79.). „Das ist auch eine Willenssache. Was Anton gespielt hat, war sensationell“, richtete TVO-Trainer Axel Sammrey ein Kompliment an seinen Stürmer.

Zum Erfolg gehörte aber auch etwas Glück. So traf Langwedels Daniel Throl beim Stand von 1:1 nach abgefälschter Flanke von Jan-Ole Ernst den Pfosten (61.) und auch in der Nachspielzeit, als der FSV mit 1:2 hinten lag, scheiterte er am Aluminium. Denn sein Freistoß küsste die Latte, danach pfiff Brand ab. Die Niederlage gehe allerdings auch in Ordnung, meinte FSV-Coach Emrah Tavan. „Unter dem Strich war das zu wenig von uns, nicht gut. Wir hätten uns anders anstellen müssen. Die letzte entscheidende Idee, der letzte Ball haben gefehlt“, beschrieb er. Gefährlich war fast nur Throl. Mit einem sehenswerten Schuss aus 16 Metern besorgte er auch den Ausgleich zum 1:1 (52.). Zuvor köpfte Simon Seekamp die Gastgeber nach einer Freistoßflanke von Patrik Kuhna in Führung (22.). Eventuell hat der Torschütze in dem Getümmel eine Verletzung davongetragen. Aufschluss darüber wird eine Untersuchung im Krankenhaus geben, wie Seekamp, der durchspielte, nach Ende der Begegnung ankündigte.