Die Drittliga-Handballerinnen des TV Oyten bekommen nun nicht mehr die Anweisungen von Jörg Leyens, sondern von einem Trainerduo. (Björn Hake)

3. Liga Nord Frauen: Die Liaison Jörg Leyens/TV Oyten ist beendet, nun wird das Kapitel Marc Winter/Lars Müller-Dormann/TV Oyten aufgeschlagen. Was viele Trainer, die innerhalb einer Saison übernehmen, nicht haben, hatten Winter/Müller-Dormann: Zeit vor dem ersten Spiel. Zumindest etwas mehr als eine Woche konnte sich das neue Trainerduo mit der Truppe beschäftigen. Und der erste Eindruck ist: „Handlungsbedarf haben wir in der Abwehrarbeit gesehen. Zudem merkt man den Spielerinnen die Verunsicherung an. Die Entlassung war jetzt keine Befreiung, aber immerhin sind alle positiv gestimmt“, berichtet Müller-Dormann. Positives Denken ist beim TVO auch vonnöten, denn mit der Partie gegen den SC Alstertal-Langenhorn steht gleich ein Duell mit einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf bevor.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Oyten