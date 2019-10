TV Oyten verliert auch das Kellerduell

Lisa Bormann-Rajes traf insgesamt sechsmal für den TV Oyten. Die Niederlage konnte aber auch sie nicht verhindern. (Björn Hake)

Bei den Drittliga-Handballerinnen des TV Oyten geht das Warten auf die ersten Punkte weiter. Eine desolate Chancenverwertung leitete beim 25:28 (13:14) im Kellerduell gegen den VfL Oldenburg II im fünften Spiel die fünfte Niederlage ein. Während bei den „Vampires“ auf der Habenseite weiterhin eine fette Null steht, hat sich die junge Bundesliga-Reserve von der Hunte mit nunmehr 3:7 Zählern im Klassement auf Rang sieben verbessert.

„Wir haben in den letzten Wochen viel im taktischen Bereich gearbeitet. Da habe ich uns heute auch im Vorteil gesehen. Der Sieg war bitter nötig, wir können nun etwas ruhiger weiterarbeiten“, atmete Oldenburgs Trainerin Silke Prante nach dem ersten Saisonsieg kräftig durch. Auf der anderen Seite war ihr Trainerkollege Jörg Leyens gezeichnet von dem Spiel. Man habe viele Hoffnungen in die Partie gesetzt, zeigte sich der Coach der Gastgeberinnen enttäuscht. „Blickt man jetzt auf den Spielverlauf und das Resultat, ist das natürlich mega bitter. Aber was bleibt uns übrig – wir werden die Fehler analysieren und am nächsten Wochenende beim Hannoverschen SC unternehmen wir den nächsten Versuch.“

Wer von den rund 250 Zuschauern in dem Derby trotz der Tabellenkonstellation auf ein gutes Drittligaspiel gehofft hatte, der hatte sich umsonst auf den Weg in die Pestalozzihalle gemacht. Früh wurde deutlich, dass es für beide Teams in dieser Saison um den Klassenerhalt geht. Fehler hüben wir drüben und Abstimmungsprobleme in den Abwehrreihen bestimmten das Bild.

Kim Schilling sorgte per Siebenmeter für das 1:0 aus Sicht des VfL. Im Gegenzug traf Jana Kokot mit einem satten Wurf aus dem Rückraum zum 1:1. Auch für die Tore Nummer zwei und drei des Tabellenletzten aus dem Landkreis Verden zeichnete Kokot verantwortlich: Sie traf zunächst per Siebenmeter zum 2:1 und später erneut aus zum Rückraum zum 3:3 (7.). Fortan entwickelte sich in dem Duell Blau-Rot gegen Grün-Weiß ein enges Match mit leichten Vorteilen für die Gäste. Das Spiel war in der 14. Minute angekommen, da leuchtete erstmals eine Zwei-Tore-Führung für den VfL Oldenburg II auf der Anzeigetafel – 6:4.

Danach nahm Jörg Leyens erste personelle Korrekturen vor. Für Linkshänderin Emily Winkler und Mittelangreiferin Anna-Lena Meyer beorderte Oytens Coach Elisa Führ sowie Aushilfe Susanne Tauke aus der Reserve in den Rückraum. Fortan lief es besser bei der Leyens-Sieben. Dreimal sorgte Lisa Bormann-Rajes zwischen der 22. und 25. Minute für den Ausgleich. Oytens Linkshänderin traf zum 10:10, 11:11 und 12:12. Auch zur Halbzeit – Elisa Führ hieß die Torschützin zum 13:14 – war für den TV Oyten noch nichts verloren.

Nach Wiederanpfiff hatten die Gastgeberinnen mehrfach die Führung auf der Hand. Zunächst verprellte sich Jana Kokot in aussichtsreicher Position, im weiteren Verlauf scheiterten Franca Jakob und Lisa Bormann-Rajes mit Kontern an Alexandra Meyer im Tor der Gäste. Obwohl auch bei der Mannschaft von Silke Prante nicht alles funktionierte, war der VfL in der 55. Spielminute nach einem Siebenmetertreffer von Kim Schilling zum 25:21 erstmals auf vier Tore davongezogen. Lisa Goldschmidt und Jana Kokot verkürzten in der Schlussphase noch einmal auf 25:27. Oldenburgs Toni Reinemann setzte per Siebenmeter den Schlusspunkt.

„Wir haben einfach zu viel liegen gelassen, zudem hatte der VfL in Torfrau Alexandra Meyer und Emma Neumann zwei Matchwinnerinnen in seinen Reihen“, konstatierte Jörg Leyens. Neumann hatte die Deckungsschwächen des TVO im Schlussviertel gnadenlos ausgenutzt. Für den TV Oyten erzielte Jana Kokot neun Tore, Lisa Bormann-Rajes war sechsmal erfolgreich.

Das Tor des Tages ging indes auf das Konto von Toni Reinemann: In der ersten Halbzeit hatte Oldenburgs junge Rückraumspielerin in Unterzahl per Kempa-Trick zum 12:11 (24.) getroffen.