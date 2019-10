Nina Schnaars (Björn Hake)

3. Liga Nord Frauen: Große Hoffnungen hatten das Trainerteam und die Spielerinnen des TV Oyten in das Heimspiel gegen den VfL Oldenburg II gesteckt. Umso größer war dann die Enttäuschung. Der Grund: Die „Vampires“ verloren das Kellerduell mit 25:28. Die Krise hat sich für den Tabellenletzten durch die bittere Niederlage noch einmal verschärft. „Wir sind in einem Teufelskreis. Und aus diesem wollen wir uns schnell befreien“, sagt Trainer Jörg Leyens.

Die Chance, dass die ersten Saisonpunkte an diesem Wochenende eingefahren werden, stehen nicht schlecht – zumindest beim reinen Blick auf die Tabelle. Denn auf den TVO wartet nach der Pleite gegen Oldenburg gleich das nächste Kellerduell. Die Leyens-Sieben fährt an diesem Spieltag in die niedersächsische Landeshauptstadt. Gegner ist dort der Hannoversche SC. Der HSC hat bisher genauso abgeschnitten wie Oyten. Er hat noch keinen Punkt geholt. Trotz der misslichen Lage, die laut Jörg Leyens auch durch die Qualitätsverluste im Kader zu dieser Saison begründet ist, hat der Coach seinen Optimismus nicht verloren. „Was wir brauchen, ist das Erfolgserlebnis“, sagt Leyens. „Und ich bin mir sicher, dass wir uns das in Hannover holen.“

Sorgen, dass die Pleite gegen Oldenburg noch zu sehr in den Köpfen seiner Spielerinnen herumspukt, macht sich der Trainer nicht: „Die Einstellung wird stimmen.“ Darüber hinaus hofft Leyens darauf, dass seine Sieben in einer fremden Halle lockerer auftritt als in der eigenen. Doch auch der Trainer weiß, dass im Vergleich zur jüngsten Niederlage so einige besser laufen muss, damit der Teufelskreis auch wirklich verlassen werden kann. Jeder sei gefordert, damit der Umschwung gelingt, findet Leyens – also Trainerteam und Spielerinnen.

Gegen den HSC steht dem Trainer sein kompletter Kader zur Verfügung. Zudem fahren Nina Schnaars und Nathalie Meinke aus der zweiten Mannschaft mit nach Hannover.

Anpfiff: Sonnabend um 18 Uhr in Hannover