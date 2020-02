Die weibliche B-Jugend des TV Oyten tut sich in der Handball-Landesliga weiterhin schwer mit dem Torewerfen. Bei der HG Winsen musste sich Oytens Nachwuchs nach einer 8:7-Führung zur Halbzeit noch mit 9:13 geschlagen geben. „Verwerfen wir nicht vier Siebenmeter, dann holen wir zumindest noch einen Punkt“, haderte TVO-Trainerin Yvonne Geßler mit der Abschlussschwäche ihrer Mannschaft. In Durchgang eins hatten die Gäste dem Vierten der Tabelle Paroli geboten. Jaane Meyer brachte den TVO mit 1:0 in Führung, in Minute 21 traf Jule Meinke zum 7:5 aus Sicht der Gäste.

Im zweiten Abschnitt verpasste Oyten dann auch durch seine Schwäche vom Strich ein besseres Ergebnis. Nach dem 9:7 – erneut hatte Jaane Meyer für den TVO getroffen – scheiterten Ester Grönke, Meinke sowie Meyer bei Siebenmetern. Das Endergebnis stand bereits acht Minuten vor der Schlusssirene fest. Am kommenden Sonntag, 16. Februar, geht es für die Geßler-Sieben gegen den Mellendorfer TV. Mit einem Sieg könnte sich der TVO in der Tabelle bis auf einen Zähler an die Gäste heranschieben.

Weitere Informationen

Weibliche Jugend B Landesliga Mitte

HG Winsen - TV Oyten 13:9 (7:8)

TV Oyten: Fischer - Meyer (3), Meinke (2), Geßler (1), Borchert (1), Bahrown (1), Schidzig (1/1), Mosel, Grönke, Husemann

Siebenmeter: HG Winsen 2/1, TV Oyten 5/1

Zeitstrafen: HG Winsen 3, TV Oyten 2 PRÜ