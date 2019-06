Die Handballerinnen des TV Oyten wollen in der neuen Saison wieder in der Nordstaffel ihre Siege bejubeln. (Björn Hake)

Oyten. In der Saison 2018/2019 traten die Handballerinnen des TV Oyten noch in der Weststaffel der 3. Liga an. Nun hat der Deutsche Handballbund die Staffeleinteilung für die neue Spielzeit veröffentlicht. Demnach geht es für den TVO zurück in den Norden.

Die Gegner für das Team von TVO-Coach Jörg Leyens heißen in der Saison 2019/2020 HG OKT, TSV Wattenbek von 1963, SV Henstedt-Ulzburg, SC Alstertal-Langenhorn, HSG Jörl-DE Viöl, Buxtehuder SV II von 1862, VfL Oldenburg II, TV Hannover-Badenstedt, Frankfurter Handball-Club, Hannoverscher Sport-Club von 1893 und MTV-Heide.