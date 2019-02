Oytens Coach Jürgen Prütt betonte im Vorfeld, dass sich seine Mannen schnell auf den Gegner einstellen müssen, um zu siegen. Und genauso kam es auch. (Björn Hake)

Delmenhorst. Manchmal, da wissen Trainer einfach, was im kommenden Spiel passieren wird. Eine solche Vorahnung hatte nun auch Jürgen Prütt. Der Coach des TV Oyten hatte vor der Partie seiner Mannschaft bei der HSG Delmenhorst II betont, dass seine Mannen sich schnell auf den Gegner einstellen müssen, um die Chance zum Sieg zu haben. Und genauso ist es auch gekommen. Die Oytener stellten sich auf den Gegner ein und gewannen die Partie der Handball-Landesliga letztendlich souverän mit 29:24 (13:15).

Die Delmenhorster waren für Jürgen Prütt unbeschriebene Blätter. In der Partie wurde dann schnell klar, dass die Oberliga-Reserve durchaus weiß, wie mit dem Ball umzugehen ist. „Sie hatten einen ganz starken Rechtsaußen“, war auch Prütt beeindruckt. Und vorerst hatte der TVO nicht das richtige Konzept, um den Rechtsaußen in den Griff zu bekommen und sich einen Vorteil zu erspielen. Ständig wechselte die Führung von der einen zur anderen Seite. Am Ende der ersten Halbzeit hatte sie die heimische Handballspielgemeinschaft inne.

Doch in Hälfte zwei hatte der Gast aus Oyten allmählich raus, wie die HSG zu knacken ist. „Wir haben uns dann immer besser auf Delmenhorst eingestellt“, erzählte Prütt. Der TVO übernahm ab der 38. Minute die Führung (19:18 aus Sicht der Gäste) und besiegelte den Auswärtserfolg vor allem in den Minuten 48 bis 55. In dieser Zeit blieb der Gastgeber torlos und Oyten setzte sich auf 28:21 ab. Entsprechend resümierte der Coach: „Ich bin vollkommen zufrieden.“ Und das gilt auch für die gesamte Hinserie des derzeit Tabellenfünften – die Partie bei der HSG Delmenhorst II war die 13. des TV Oyten und somit die letzte der Hinrunde.