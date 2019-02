Oytens Chris Ole Brandt (am Ball) erzielte vor einem Jahr den umjubelten 27. Treffer gegen den THW Kiel. (Björn Hake)

Oyten. Die Jugendhandball-Bundesliga hat dem TV Oyten schon so manche schöne Geschichte bereitet. Eine sticht dabei aber besonders hervor. Sie spielte sich am 27. Januar 2018 in der Pestalozzihalle ab. Vor etwas mehr als einem Jahr war der große THW Kiel zu Gast. Und die Oytener schafften tatsächlich die Sensation: Der TVO gewann gegen den Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters mit 27:25. Nun kommen die jungen „Zebras“ wieder nach Oyten. Am Sonntag ab 15 Uhr misst sich der TVO erneut mit dem THW Kiel.

Die Szenen, die sich vor einem Jahr abspielten, sie gingen nicht nur in die Geschichtsbücher des TV Oyten ein. Sie dürften in so manchem Gedächtnis noch ziemlich präsent sein. Damals stand es kurz vor dem Ende des Spiels 26:25 für den TVO. Die Defensive der Sieben von Coach Thomas Cordes musste noch einen Angriff des Favoriten überstehen, um die Sensation perfekt zu machen. Das gelang – und sogar noch mehr: Chris Ole Brandt kam noch einmal an den Ball und warf ihn ins Tor des THW. Danach stand er ungläubig blickend auf dem Feld. Er brauchte ein paar Sekunden, um zu realisieren, was geschehen war. Kurz darauf tauchte er in einer Jubeltraube unter.

An das Bremen-Spiel anknüpfen

Wird es diese auch am Sonntag geben, bei den Gastgebern wird sich niemand beschweren. Allerdings schiebt Thomas Cordes den Hoffnungen auf die Wiederholung der Überraschung einen Riegel vor. Man solle nicht so vermessen sein und damit rechnen, dass wieder ein Erfolg gegen die Kieler gelingt. „Viel wichtiger ist mir, dass wir an die Leistung anknüpfen, die wir gegen den HC Bremen gezeigt haben“, sagt Cordes. Vor zwei Wochen unterlag der TVO im Derby nur knapp (26:27), vergangenes Wochenende gab es hingegen ein deutliches 23:33 beim BSV 93 Magdeburg. Die Cordes-Sieben war ein wenig ersatzgeschwächt nach Sachsen-Anhalt gereist. „Das soll für die Niederlage aber keine Ausrede sein“, meint Cordes. „Jetzt sind wir wieder breiter aufgestellt. Aber im Vergleich zum Magdeburg-Spiel müssen wir uns gegen den THW wieder steigern.“

Cordes macht mit seiner Aussage deutlich, dass er und seine Mannschaft gegen die Kieler durchaus sportliche Ziele verfolgen. Doch bei allem Ehrgeiz geht es für den Außenseiter auch darum, die Begegnung zu genießen. Schließlich sitzen mit Christian Sprenger und Klaus Dieter Petersen auch zwei frühere Nationalspieler auf der Gästebank. „Mein Team brennt natürlich darauf, auf eine Mannschaft mit einem solch großen Namen zu treffen“, meint Thomas Cordes. Vor allem dürfte dies auf die Spieler zutreffen, die nach der Saison altersbedingt in den Herrenbereich wechseln. Für sie ist es wohl das letzte Mal, dass sie gegen ein Team des THW Kiel spielen. Cordes weiß daher um die Besonderheit des Spiels: „Wir dürfen uns weiterhin glücklich schätzen, dass wir uns mit solchen Klubs messen dürfen.“ Der Coach des TV Oyten, der nach dieser Saison seinen Platz für Marc Winter freigibt, rechnet fest damit, dass eine top motivierte Kieler Truppe anreist. Zum einen wolle der Favorit keine weitere Pleite in Oyten kassieren und zum anderen kämpft die Sprenger-Sieben in dieser Saison um einen Startplatz für die Deutsche Meisterschaft. Aktuell steht der THW Kiel auf Platz zwei der Nord-Ost-Staffel. Die beiden Bestplatzierten lösen am Saisonende das DM-Ticket. „Zudem ist der THW in dieser Spielzeit stärker als im Vorjahr“, findet Cordes. Das bekam der TVO im Hinspiel bereits zu spüren. Der THW gewann in Kiel deutlich mit 29:20.