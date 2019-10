TV Sottrum erfüllt die Pflicht

Felix Schmidt legte mit dem TV Sottrum einen Saisonauftakt hin, den sein Trainer Ralf Müller als zufriedenstellend betitelte. (Björn Hake)

Sottrum. Von Enttäuschung wollte Ralf Müller nicht sprechen – von überschwänglicher Freude war in seiner Stimme aber auch nichts zu hören. Der Trainer der Prellball-Männer des TV Sottrum zog nach dem ersten Spieltag in der Bundesliga Nord vielmehr ein nüchternes Fazit. „Der Auftakt war zufriedenstellend“, sagte Müller nach dem Spieltag, den die Sottrumer in der heimischen Sporthalle am Bullenworth bestritten. Insgesamt fünf Partien absolvierten die TVS-Männer dort. Zwei entschieden die Gastgeber für sich, dreimal mussten sie sich geschlagen geben.

Das Saisonziel, dass sich Ralf Müller und seine Schützlinge gesteckt haben, klingt ähnlich wie das Fazit nach dem Auftaktspieltag – nämlich eher bescheiden. „Am Ende wollen wir im gesunden Mittelfeld landen. Wir peilen Platz sechs ein. Gerne würden wir aber auch ein bisschen weiter nach oben schauen“, kündigte der Trainer an. Dass die Sottrumer in der Bundesliga Nord, die in dieser Spielzeit von insgesamt zwölf Mannschaften gebildet wird, dieses Ziel erreichen können, haben sie beim Aufgalopp durchaus angedeutet. Obwohl es am Ende „nur“ zwei Siege für den Wiesteklub geworden sind, wussten die Gastgeber in allen Begegnungen zu überzeugen.

Wichtig seien für Müller vor allem die zwei Siege in den ersten beiden Spielen des Tages gewesen. „Die wollten wir unbedingt gewinnen“, sagte der Coach, dem beim Heimspieltag David Voss wieder zur Verfügung stand. „Er war ein Jahr lang in Australien. Seit drei Wochen ist er wieder zurück und hat keineswegs enttäuscht“, lobte Ralf Müller den Rückkehrer. Neben Voss gehörten Felix Schmidt, Nico Voss, Anatoli Schmidt und Tim Olsen zum Aufgebot.

Verzichten musste Müller hingegen auf Schlagmann Torben Peters. Er verpasste aus gesundheitlichen Gründen den ersten Spieltag. Anstatt zu spielen, coachte Peters gemeinsam mit Müller das Gastgeberteam.

Die beiden Gegner, auf die die Sottrumer zunächst trafen, waren der Bundesliga-Neuling SV Werder Bremen und der TSV Marienfelde II. Der Forderung ihres Trainers kamen die Sottrumer nach: Sie gewannen die beiden Spiele. Im ersten Duell gegen die Gäste aus Bremen zeigte sich jedoch ein Phänomen, mit dem viele Mannschaften zum Saisonauftakt zu kämpfen haben. Müller: „Wir hatten gegen Werder doch ein paar Anlaufschwierigkeiten.“ Am Ende stand dann aber doch ein klarer 38:29-Erfolg für den TVS. Gegen Marienfelde ging es ein wenig knapper zu: Zur Halbzeitpause führte Sottrum mit 15:10. Diesen Fünf-Punkte-Vorsprung verteidigten die Gastgeber bis zum Schluss – 32:27.

Die drei weiteren Kontrahenten, mit denen sich die Sottrumer duellierten, waren die SG Arbergen-Mahndorf, die erste Mannschaft des TSV Marienfelde sowie der MTV Jahn Schladen. „Alle drei Teams stehen in der Tabelle über uns“, sagte Ralf Müller. Daher waren gegen diese drei Mannschaften keine Punkte fest eingeplant. Gegen Mahndorf waren die Sottrumer aber nahe dran, etwas Zählbares mitzunehmen. Die Gastgeber mussten sich dann aber knapp geschlagen geben (30:33). Deutlicher fielen die Niederlagen gegen Marienfelde (23:41) und Schladen (22:32) aus. Trotz der drei Pleiten hielt sich die Enttäuschung beim Trainer in Grenzen. „Wir haben unsere Pflicht erfüllt, nur die Kür leider verpasst“, stellte Müller fest.