Daria Trompeter, Melanie Seitz, Tabea Ehlert, Laura Ehlert und Fenja Ahlenstorf (von links) haben für den TV Sottrum die Norddeutsche Jugend-Meisterschaft im Prellball errungen. (TV Sottrum)

Ein Titel, zwei Vizemeisterschaften und ein dritter Platz. Die Erfolgsausbeute der Prellballer des TV Sottrum bei den Norddeutschen Meisterschaften in Dissen kann sich sehen lassen. „Wir sind alle superstolz auf unsere Mannschaften“, sagte Abteilungsleiter Volker Heinze und ergänzte: „Damit haben sich alle Teams für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert“. Diese findet in fünf Wochen im rheinländischen Hückeswagen statt.

Das Maß aller Dinge bleibt die weibliche Jugend (15-18 Jahre) des TSV, die sich den Norddeutschen Meistertitel in souveräner Art und Weise sicherte. Obwohl Trainerin Verena Ehlert aus gesundheitlichen Gründen auf Tabea Ehlert verzichten musste, behielten die Mädchen ihre weiße Weste. Ein Sonderlob holte sich dabei Fenja Ahlenstorf ab, die in das Team aufgerückt war und ihre Rolle vorbildlich ausfüllte. Zusammen mit Daria Trompeter, Laura Ehlert und Melanie Seitz brachte das Team durch eine starke Annahme die Konkurrenz zur Verzweiflung. Gegen den MTV Wohnste (38:30), TuS Aschen-Strang (44:27) und MTV Eiche Schönebeck (34:30) sprangen relativ lockere Siege heraus.

Eine besonders schwierige Aufgabe hatte die männliche Jugend (15 bis 18) zu bewältigen. Schon im Vorfeld kristallisierte sich ein Vierkampf um die drei begehrten Qualifikationsplätze heraus. Umso wichtiger war es für Malte Müller, Johannes und Mickelis Mahncken, Genrich Schmidt, Kai Götsche, Finn Rühlemann sowie Nicklas Clayton, dass bereits im Auftaktmatch gegen den MTV Wohnste ein Sieg errungen wurde (37:33). Neben einem weiteren Erfolg über den VfL Lichtenrade (37:28) gingen die Begegnungen gegen den MTV Markoldendorf (27:35) und MTV Eiche Schönebeck (31:32) nämlich verloren. Die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft war mit Rang drei jedoch geschafft.

Für die von Jennifer Rothfischer betreute weibliche Jugend (elf bis 14 Jahre) war es bei diesen Meisterschaften wichtig, in einen Spielrhythmus zu finden. Denn in Laura Hüsing, Michelle Bidus, Michelle Ziegler, Marie Muik und Neele Rebentisch stießen vor Kurzem gleich fünf neue Spielerinnen zum Team. Dennoch war der TVS von Beginn an hellwach und besiegte im Lokalderby den MTV Wohnste knapp mit 25:24. Es folgten Siege gegen den TSV Marienfelde (38:31) und MTV Markoldendorf (32:31). Nur gegen den späteren Titelträger, MTV Eiche Schönebeck, setzte es eine deutliche Niederlage (27:43), sodass sich das Team von Rothfischer mit der Vizemeisterschaft begnügen musste.

Auch die männliche Jugend (elf bis 14) – bestehend aus Mika Hüsing, Marlon Köhler, Max Stubbemann, Jakobus Abliganz, Patrick Clayton und Mattis Müller – rief eine starke Leistung ab, verlor aber das erste Spiel gegen den MTV Wohnste (28:35). Die folgenden Spiele gegen MTV Eiche Schönebeck (35:16) und TuS Concordia Hülsede (50:22) entschieden die Sottrumer Jungs für sich. Ein Aufstellungswechsel von Trainer Anatoli Schmidt brachte weitere Siege gegen TSV Charlottenburg (34:23) und TuS Aschen Strang (40:25) ein. Abschließend konnte die Partie gegen die SG Aumund Vegesack zu einem 39:26 gedreht und zum Ende der Wettkämpfe durfte die Vizemeisterschaft gefeiert werden.