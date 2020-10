Fußball-Bezirksliga

TV Sottrum gegen Selsingen gefordert

Dennis Glock

Nachdem der TV Sottrum am vergangenen Wochenende gegen Worpswede nur 1:1 gespielt hat, trifft die Sztorc-Elf am kommenden Spieltag auf den nächsten Aufsteiger. Der Coach fordert in Selsingen mehr Konzentration.