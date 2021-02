Auch der torgefährliche Linkshänder Nicolas Karnick wird dem TV Sottrum über die nun abgebrochene Saison hinaus erhalten bleiben. (Björn Hake)

Der Handball-Landesklassist TV Sottrum kann auch in Zukunft auf einen eingespielten Kader bauen. Wie Coach Götz Siegmeyer im Gespräch mit unserer Zeitung bestätigte, bleiben alle Mann an Bord. „Bei uns ist während der Corona-Zwangspause niemand handballmüde geworden, und es verlässt auch kein Spieler den Verein. Alle haben für die kommende Saison zugesagt“, freut sich Siegmeyer. Mit einem 17-Mann-Kader will der Klub von der Wieste den Sturz auf Regionsebene verhindern. Im Grunde möchte die Siegmeyer-Crew dort weitermachen, wo sie zu Beginn der seit Dienstagabend offiziell abgebrochenen Spielzeit (wir berichteten) begonnen hat.

Im einzigen Spiel gelang den Männern aus dem Landkreis Rotenburg am 3. Oktober 2020 ein 28:25-Erfolg gegen den Landesliga-Absteiger TuS Sulingen. Nach nervösem Beginn (1:4/6.) hatte Hendrik Splittgerber gegen die Sulestädter zum 8:8 (18.) ausgeglichen. Letztmals unentschieden stand es in Minute 40 – 17:17. Danach brachten Linkshänder Nicolas Karnick sowie zweimal Claas Freymuth die Sottrumer mit ihren Treffern zum 20:17 auf die Siegerstraße. Das zweite Saisonspiel gegen die SG Buntentor/Neustadt fiel dann bereits der Pandemie zum Opfer. „Wir sind ungeschlagen geblieben und haben alle Spiele gewonnen“, blickt Götz Siegmeyer mit einem Augenzwinkern auf eine Spielzeit zurück, die im Grunde gar nicht stattgefunden hat.

Überraschend kam die Entscheidung des Verbandes, die Saison vorzeitig abzubrechen, nicht mehr. Alles andere hätte Funktionäre, Aktive und Trainer in den Vereinen verwundert. Bei Götz Siegmeyer war das nicht anders. Der Coach der Landesklassen-Handballer des TV Sottrum spricht gegenüber unserer Zeitung von einer vernünftigen Entscheidung. „Es hätte keinen Sinn gemacht, noch länger zu warten. Keiner weiß, wann die Mannschaften wieder in die Hallen dürfen. Wir hätten es niemals umgesetzt bekommen, noch eine Saison zu spielen“, war der Abbruch auch für Steffen Mundt, den Vorsitzenden der Region Mitte Niedersachsen, alternativlos. Sein für den Bereich Spieltechnik verantwortlicher Vorstandskollege Friedhelm Gollnow erläutert: „Uns sind die Hände gebunden. Die Gesundheit geht vor“.

Aufschub für die Landesklassen

Einen Aufschub bringt der Abbruch für die Landesklassen der Männer und Frauen mit sich. Diese sollten eigentlich mit Ende der Saison 2020/21 aufgelöst werden. „Ohne Spielbetrieb gibt es keine sportlich-faire Entscheidung, was die Auf- und Absteiger betrifft. Somit existieren die Klassen noch ein Jahr länger“, klärt Gollnow auf. Am Modus dürfte sich nichts ändern: Die ersten beiden Teams der Tabelle steigen am Ende der nächsten Spielzeit in die Landesliga auf, die Drittplatzierten gehen in die Relegation gegen die Vertreter der Regionsoberliga. Für alle anderen Mannschaften geht es runter in die Region. Ein Szenario, das man beim TV Sottrum gerne verhindern möchte. „Wir wollen um die ersten Plätze mitspielen“, betont Götz Siegmeyer.

Mit den Linkshändern Nicolas Karnick und Hauke Herbst verfügt der TV Sottrum auch in der neuen Spielzeit über eine stark besetzte rechte Angriffsseite. Im Tor kann Götz Siegmeyer weiter mit Jonas Hopp, Julian Kulgart und Pascal Gajewski planen. Die beiden Ex-Rotenburger Ziaad Ciftci (Kreis) und Luca Donhöfer (Linksaußen und Rückraum) bleiben die beiden einzigen Neuzugänge. Nach externen Kräften hält Götz Siegmeyer keine Ausschau. „Selbst Benjamin Schnäpp steht als Stand-by-Spieler weiter zur Verfügung, unser Kader ist breit genug. Sollte jemand bei uns anfragen, dann werden wir ihn mit offenen Armen aufnehmen. Offensiv werde ich aber nicht bei anderen Vereinen um Spieler buhlen“, will der Übungsleiter seine erste Spielzeit auf der Bank der Sottrumer korrigieren.

In der Serie 2018/19 – magere 7:21 Zähler hatte der TVS beim Abbruch auf dem Konto – habe die Mannschaft nicht ihr Leistungsvermögen abgerufen, sagt Götz Siegmeyer. „Das wollen wir nicht so stehenlassen. Es macht viel Freude mit der Truppe. Nach der verkorksten Saison 2018/19 sollten wir nicht zu laut trommeln – ich glaube aber, dass wir das Zeug für eine vordere Platzierung haben.“ Eine Rückkehr in die Halle kann sich der 54-jährige Lehrer frühestens im Mai vorstellen.