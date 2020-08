Sottrums Coach Dariusz Sztorc durfte sich über drei Siege freuen. (Marvin Ibo Güngör)

Der TV Sottrum befindet sich wie die meisten Fußballteams mitten in der Vorbereitung. Der Bezirksligist nahm deshalb jetzt an einem dreitägigen Blitzturnier teil. Gegner waren der TVJ Schneverdingen II, der VfL Visselhövede und die SG Unterstedt. Die Mannschaft von Trainer Dariusz Sztorc überzeugte auf ganzer Linie und gewann das Turnier. Das freute auch ihren Coach. „Ich bin super zufrieden. Wir haben das, was wir vor der Pause trainiert haben, gut umgesetzt“, lobte Sztorc seine Schützlinge. Zunächst ging es für die Sottrumer gegen Schneverdingen II. Der Kreisligist hatte nicht den Hauch einer Chance. Am Ende stand es 8:1 für den Bezirksligisten.

Am zweiten Tag des Turniers trafen die Sottrumer auf den VfL Visselhövede. In dem Duell mit dem Bezirksliga-Aufsteiger ging es deutlich enger zu. Am Ende setzte sich die Sztorc-Elf aber mit 2:1 durch. Um den Turniersieg zu landen, musste am dritten Tag die SG Unterstedt besiegt werden. Dies gelang den Sottrumern knapp. Den 1:0-Siegtreffer erzielte Sinan Reiter. Trotz des Turniersiegs fand Sztorc auch ein Haar in der Suppe. „Was mir nicht gefällt, ist die Chancenverwertung. Wir hätten deutlicher gewinnen können“, sagte der Coach, um seine Spieler im gleichen Atemzug aber wieder zu loben: „Insgesamt war es aber eine tolle Teamleistung.“

Mit dem derzeitigen Vorbereitungsstand ist Sztorc bereits zufrieden. Der Coach hebt besonders die hohe Trainingsbeteiligung hervor. „Die Jungs sind motiviert. Im Schnitt sind 16 Leute im Training. Das finde ich super“, sagte er. Um noch besser in Schuss zu kommen, fahren die Sottrumer über das Wochenende ins ostfriesische Aurich, um dort ein Kurztrainingslager zu absolvieren.