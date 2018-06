Großer Erfolg: Der Tischtennis-Nachwuchs des TV Sottrum spielt künftig in der höchsten Spielklasse Niedersachsens. (FR)

Melle. Die höchste Tischtennis-Spielklasse im Jugendbereich in Niedersachsen ist die Niedersachsenliga. Und genau in dieser Liga wird in der kommenden Saison auch der TV Sottrum vertreten sein. Das haben sich die Nachwuchskräfte von der Wieste nun selbst erarbeitet. Beim Qualifikationsturnier in Melle schnappten sie sich souverän Platz eins in ihrer Gruppe.

Das Team des TV Sottrum, profitiert in der Jugendspielklasse von der Kooperation mit dem TSC Steinbeck-Meilsen und war eines von insgesamt zwölf Mannschaften, die um die fünf begehrten Plätze in der Niedersachsenliga buhlten. Der Spielmodus sah vor, dass in vier Dreier-Gruppen gespielt wurde, der Gruppenerste qualifizierte sich jeweils direkt für die Niedersachsenliga. Der fünfte und letzte freie Platz wurde in einem Halbfinale und Finale der Gruppenzweiten ausgespielt. Die Mannschaft von der Wieste ging in der Gruppe drei an den Start und duellierte sich zunächst mit dem TSV Riemsloh, der deutlich mit 6:1 bezwungen wurde. Anschließend hieß es warten und den nächsten Gegner beobachten. Das war der SuS Rechtsupweg, der sein Spiel mit 6:0 gewann. Danach war klar: Nur ein Sieg bedeutet den Gruppensieg und damit die Niedersachsenliga. Und die Sottrumer Talente hielten dem Druck stand und fertigten den Kontrahenten gleich mit 6:0 ab. „Wir freuen uns auf hochklassiges Tischtennis in Sottrum mit den besten Jugendspielern aus Niedersachsen“, blickte Sottrums Jugendleiter Sven Plaschke bereits auf die kommende Spielzeit.