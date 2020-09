Der TV Sottrum ist im Fußball-Bezirksligaspiel gegen den SV Ippensen seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat mit 4:0 gewonnen. Doch gerade in der Anfangsphase brauchte das Team von Trainer Dariusz Sztorc ziemlich lange, um in die Partie zu finden. So wirkte der Coach immer wieder von außen ein. „Ich habe meiner Mannschaft aufgezeigt, wie sie zu spielen hat. Danach hat sich die Einstellung deutlich verbessert“, berichtete Sztorc.

Sinan Reiter (22.) erlöste die Gastgeber mit seinem Treffer zum 1:0 und sorgte gleichzeitig dafür, dass sich Sottrum im weiteren Spielverlauf wie in einen Rausch spielte. Auf den Führungstreffer folgten mehrere hochkarätige Chancen, von denen Finn Herwig (41., 52.) zwei nutzte und einen Doppelpack erzielte. Den Schlusspunkt setzte Matthias Michaelis, der in der 58. Minute den vierten Treffer für die Sottrumer erzielte. Trainer Sztorc zeigte sich nach der Partie zufrieden: „Das Ergebnis geht auch in der Höhe so in Ordnung. Insgesamt haben wir einen erfolgreichen Saisonstart hingelegt.“