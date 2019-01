Felix Lückert ist bisher in sieben Spielen für Sottrum aufgelaufen. Bis Ende Januar konzentriert er sich noch auf sein Studium, dann spielt er unter einem neuen Coach. (Hake)

Sottrum. Ganz überraschend kommt diese Nachricht nicht: Die Landesliga-Handballer des TV Sottrum und Trainer Andreas Pott gehen ab sofort getrennte Wege. „Die Mannschaft ist bei einem Treffen am vergangenen Donnerstag zu der Einschätzung gekommen, dass das Konzept von Andreas nicht zum Team passt“, begründet Ulf Leipnitz, Vorsitzender bei den Handballern von der Wieste, den Schritt. Für den Rest der Saison wird Sottrums Urgestein Rolf Karnick auf die Bank zurückkehren. Karnick wird zudem weiterhin die in der Regionsoberliga spielenden Frauen des TVS trainieren. Wie Ulf Leipnitz betont, hätten die Spiele der Frauen bei Terminüberschneidungen Vorrang.

Andreas Pott hatte das Traineramt in Sottrum vier Spieltage vor Ende der Saison 2017/2018 von Norbert Kühnlein übernommen. Sportlich konnte der 50-jährige Schneverdinger den Abstieg nicht verhindern. Schlussendlich profitierte der TV Sottrum als Vorletzter des Klassements vom Rückzug der SG HC Bremen/Hastedt II. Das Team vom Osterdeich wurde neben dem ATSV Habenhausen III zweiter Absteiger, für Sottrum hatte die Spielzeit ein spätes glückliches Ende genommen. In dieser Saison wollte Andreas Pott mit dem Abstieg nichts zu tun bekommen. Eine Platzierung im Mittelfeld der Tabelle war das ernannte Ziel.

Es sollte jedoch anders kommen: Die Erfolge blieben aus. Nach der Hälfte der Serie stehen die Kreisrotenburger sieg- und punktlos am Ende der Tabelle. Wie sein Vorgänger Norbert Kühnlein konnte auch Andreas Pott nur selten seinen kompletten Kader aufbieten. Im Herbst hatten sich mit Felix Lückert und Jonas Hopp zwei wichtige Stützen langfristig abgemeldet. Während sich Lückert (46 Tore in sieben Spielen) noch bis Ende Januar auf sein Studium konzentriert, ist Keeper Hopp beim Bau seines Eigenheims stark eingebunden. Ein Erfolgserlebnis blieb Andreas Pott während seiner Zeit in Sottrum nicht vergönnt. Obwohl Ulf Leipnitz das Verhältnis zwischen Trainer, Mannschaft und Vorstand als „perfekt“ beschreibt, sei die Trennung schlussendlich die logische Konsequenz gewesen.

Für den Rest der aktuellen Spielzeit soll es nun Rolf Karnick richten. Zur kommenden Saison soll dann ein neuer Trainer gefunden sein. Dabei sieht Sottrums Handball-Chef Ulf Leipnitz die Spieler in der Pflicht. „Die Mannschaft hat sich für einen Trainerwechsel ausgesprochen. Ich erwarte, dass sich die Spieler nun auch aktiv um einen neuen Übungsleiter bemühen“, lautet seine Forderung. Wie der Funktionär erklärt, könne dieser im Kern mit dem aktuellen Kader planen. Trotz der Niederlagenserie stimme es in der Mannschaft, versichert Leipnitz. Bis auf zwei Wackelkandidaten hätten bereits alle Akteure ihre Zusage für ein weiteres Jahr gegeben – unabhängig davon, ob es in der Landesliga oder Landesklasse weitergeht.

In den ersten beiden Spielen in der Rückrunde geht es für den TV Sottrum gleich gegen zwei direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Zunächst kommt am Sonntag, 20. Januar, der SVGO Bremen in die Sporthalle am Wilhelm-Schröder-Sportzentrum. Am Sonnabend, 26. Januar, steht das Auswärtsspiel beim TV Spaden an. Die Ausgangslage ist klar: Nur wenn der TV Sottrum zumindest eines der beiden Spiele gewinnt, kommt die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch einmal zurück an die Wieste.