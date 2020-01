Die arrivierten Kräfte des TV Sottrum 1 wie Karoline Schmitt (am Ball) offenbarten ungewohnte Schwächen. (Björn Hake)

Achim. „Aufstehen, Krönchen richten, weitermachen“ – dieses Motto gebrauchte Volker Heinze Fazit nach dem dritten Spieltag in der Prellball-Bundesliga der Frauen. Der Abteilungsleiter des TV Sottrum appellierte damit gleich an die Nehmerqualitäten seiner Schützlinge, denn mit deren Ergebnissen konnte er nicht zufrieden sein. Das galt ebenso für den gastgebenden TV Baden. Der TV Sottrum 1 überraschte mit ungewohnten Schwächen der erfahrenen Akteure, der MTV Wohnste 1 (die „WoSos“ – bestehend aus Wohnster sowie Sottrumer Spielerinnen) fand nicht zu seinem Rhythmus, der TV Sottrum 2 kassierte gleich sechs Niederlagen und dem TV Baden gelang lediglich ein Sieg in fünf Partien.

Akute Abstiegsgefahr

Die größten Auswirkungen hatte das für die zweite Sottrumer Mannschaft, die auf den letzten Platz der Tabelle abrutschte. Die Vorzeichen waren bereits keine guten beim TVS 2, reiste Juliane Meyer – absolute Leistungsträgerin und Hauptangreiferin – doch angeschlagen an. Und nach der ersten Partie, der 20:46-Niederlage gegen die eigene Erste, war der Spieltag für Meyer bereits wieder beendet. Zwar lobte Heinze in Folge die „Jetzt-erst-recht-Reaktion“ der Zweiten, und Trainerin Annika Freymuth lobte in Bezug auf Annahme und Vorlage ihr Team mit den Worten: „Das Beste in diesen Bereichen, was meine Damen in dieser Saison gezeigt haben.“ Doch in den Ergebnissen spiegelte sich das alles nicht wider. Der Ausfall der Leistungsträgerin war nicht zu kompensieren, da der Angriff der Sottrumer ohne Meyer über zu wenig Durchschlagskraft verfügte.

Somit mussten Janina Hüsing, Fabrina Reiermann, Jessica Bockfeld und Nadine Wöbse noch fünf weitere Niederlagen schlucken (23:35 gegen den MTV Eiche Schönebeck 2, 23:31 gegen die SG Arbergen-Mahndorf, 19:36 gegen den TV Baden, 22:38 gegen den Branchenprimus SV Werder Bremen und 27:33 gegen den TSV Marienfelde).

Ähnlich erging es auch dem gastgebenden TV Baden. Lediglich der Sieg gegen den TVS 2 und ein 34:34 gegen den VfL Eintracht Hannover konnte verbucht werden. Gegen den weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer SV Werder Bremen setzte es ebenso eine Niederlage (25:35) wie gegen den MTV Wohnste 2 (23:30) und den MTV Eiche Schönebeck 1 (27:36). In der Tabelle hatte das keine Konsequenzen für die Badener, die weiterhin Rang sechs einnehmen.

Das gilt ebenso für den TV Sottrum 1. Der amtierende Vizemeister findet sich im Klassement zwar weiterhin auf Position zwei wieder, hat aber nun einen unmittelbaren Nachbarn. Der MTV Eiche Schönebeck 1 weist nach drei Spieltagen ebenfalls 25:5 Punkte auf. Zwei dieser Punkte fuhr der MTV im direkten Duell mit den Sottrumern ein, das er mit 34:25 für sich entschied.

Überraschend war beim TVS 1 vor allem, dass es nicht die Nachwuchskräfte Daria Trompeter, Laura Ehlert und Melanie Seitz waren, die ihr mögliches Niveau nicht erreichten. Ihnen bescheinigte Trainer Volker Heinze eine „zufriedenstellende Leistung“. Die arrivierten Kräfte Anneke Schulz, Karoline Schmitt und Leoni Heinze offenbarten hingegen ungewohnte Schwächen. „Sowohl im Angriff als auch in der Annahme und teilweise in der Abstimmung lief es bei meinen drei ,Großen‘ nicht rund“, schilderte der Coach.

Das galt auch für die weiteren Partien, die aber neben dem Duell mit der eigenen Zweiten allesamt gewonnen wurden (35:24 gegen den MTV Wohnste 1, 41:27 gegen den MTV Wohnste 2, 36:22 gegen den MTV Eiche Schönebeck 2).

„Die Qualifikation ist so gut wie sicher, und vielleicht können wir am letzten Spieltag noch einmal einen raushauen“, gibt sich der Coach kämpferisch mit Blick auf das Saisonende am 15. Februar bei der SG Arbergen-Mahndorf. Dann wird es auch für die „WoSos“ noch mal spannend. Zwar hielt die Truppe von Trainer Jens Hüsing mit dem 37:21-Sieg gegen den VfL Eintracht Hannover den direkten Verfolger auf Abstand, doch der Spieltag nahm noch einen negativen Verlauf. Der MTV Wohnste 2 wurde mit 32:28 bezwungen, dann aber verloren Thea Heppner-Wiese, Ann-Kathrin Heppner, Jenny Rothfischer, Alina Trompeter und Alena Wöbse ihren Rhythmus. Die Quittung waren die Niederlagen gegen den TV Sottrum 1 und den MTV Eiche Schönebeck 1 (27:36). Die Chance der DM-Qualifikation ist aber angesichts von vier Punkten Vorsprung auf Hannover weiterhin groß.