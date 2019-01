Felix Lückert stand nach längerer Zeit wieder Aufgebot des TV Sottrum. (Björn Hake)

Bremerhaven. Landesliga-Schlusslicht TV Sottrum ist unter Neu-Trainer Rolf Karnick nur hauchdünn an einem weiteren Punktgewinn vorbeigeschrammt. Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg gegen den SVGO Bremen (28:26) unterlagen die Handballer von der Wieste beim TV Gut Heil Spaden mit 34:35 (14:17).

Fast hätte es für die Karnick-Sieben in Bremerhaven nach einem Acht-Tore-Rückstand (16:24/40.) zu einem Zähler gereicht. Drei Sekunden vor Ende der Partie bekamen die Gäste einen Freiwurf zugesprochen. Nicolas Karnick spielte zu Hauke Herbst – der finale Wurf des Linkshänders landete zwar im Tor, kurz zuvor war aber die Schlusssirene ertönt.

„Das war ärgerlich“ kommentierte Rolf Karnick den knappen Spielausgang. „Mit unserer tollen Moral hätten wir einen Punkt verdient gehabt.“ Der TV Sottrum war ohne die Rückraumspieler Martin Jünemann und Benjamin Schnäpp in die Seestadt gefahren, dafür tauchte der Name Felix Lückert nach längerer Pause wieder im Aufgebot des TVS auf. Mit neun Treffern meldete sich der Rückraumspieler zurück. Tabellarisch ist der Weg zum Klassenerhalt für den TVS nun wieder ein Stück weit länger geworden. Sechs Zähler beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer.

Letztmals vorne lagen die Gäste in Spaden in der 18. Minute. 9:8 stand es zu diesem Zeitpunkt für den Tabellenletzten. Fortan bestimmte der TV Spaden die Begegnung. Die Gastgeber nahmen eine Drei-Tore-Führung mit in die Halbzeit und bauten den Vorsprung danach bis auch acht Treffer aus.