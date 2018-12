Das war nichts: Trotz besserer Punktebilanz verlieren die Verdener Volleyballer beim TB Stöcken in vier Sätzen. (Björn Hake)

Hannover. Die Volleyballer des TV Verden haben eine weitere Niederlage in der Landesliga 4 einstecken müssen. Das 1:3 (18:25, 22:25, 25:12, 24:26) beim TB Stöcken war aber ein etwas kurioses Ergebnis. Beim Blick auf die Statistik fällt auf, dass die Verdener nach erzielten Punkten siegreich waren – 89:88. Äußerst ungewöhnlich bei einer Viersatz-Niederlage.

Dieses Ergebnis spiegelt auch die Bitterkeit der Pleite wider. „Ja, das war es“, hielt auch Verdens Rainer Holzem fest. Insbesondere bezog sich das auf Satz eins, denn in diesem waren die Verdener gar nicht wirklich auf dem Feld. Verden habe sich erst warmspielen müssen, doch da waren die ersten beiden Sätze schon weg. In Durchgang drei drehten die Domstädter dann den Spieß um. „Dann waren wir endlich im Spiel angekommen und haben denen gezeigt, wie man Volleyball spielt“, betonte Holzem. Gleiches galt für Satz vier, ehe sich „Merkwürdigkeiten“ einschlichen und Holzem sich zudem als Zuspieler verletzte. Somit schrumpfte der Vorsprung immer weiter in sich zusammen. Am Ende stand gar der knappe Satzverlust.

Nun ist die Hinrunde zu Ende, Holzem ist aber dennoch positiv gestimmt. „Jetzt kennen wir alle, mal schauen, was wir alles gelernt haben“, blickt er auf die Rückrunde.