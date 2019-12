Lüneburg. Viermal in Folge war die weibliche B-Jugend des TV Oyten in der Handball-Landesliga in den vergangenen Wochen als Verlierer vom Feld gegangen. Nun hat es für den von Yvonne Geßler und Isabel Schacht trainierten Nachwuchs der „Vampires“ wieder zu einem Sieg gereicht. Beim HV Lüneburg setzte sich der TVO im finalen Spiel der Hinrunde nach einem 0:5-Rückstand am Ende noch deutlich mit 19:14 (9:8) durch. Zu Beginn habe man die gegnerische Kreisläuferin nicht in den Griff bekommen, erklärte das Trainerduo der Gäste den schwachen Beginn. Das Manko war dann allerdings recht schnell behoben.

Erstmals vorne lagen die Gäste nach einem Treffer von Rückraumspielerin Lina Schidzig – 7:6 (18.). In der zweiten Halbzeit blieb der TV Oyten nach dem letztmaligen Ausgleich (9:9/26.) bis zum 13:9 in der 36. Minute ohne Gegentreffer. Maßgeblichen Anteil am zweiten Saisonsieg hatte Rechtsaußen Nawel Bahrown. Acht Tore markierte die Linkshänderin. In Lilian Fischer besaß der Tabellenachte aus dem Landkreis Verden zudem einen sichern Rückhalt zwischen den Pfosten.