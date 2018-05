Mit einem sehenswerten Schuss traf Emrah Tavan (weißes Trikot) zum 1:1. (Björn Hake)

Langwedel. Treffen zwei Mannschaften aufeinander, die jeden Punkt für den Klassenerhalt benötigen, kommen dabei nur selten schöne Fußballspiele heraus. Das traf auch am Dienstag auf die Begegnung FSV Langwedel-Völkersen gegen den VSK Osterholz-Scharmbeck zu. Die beiden Bezirksligisten lieferten sich eine umkämpfte Partie mit wenigen Tormöglichkeiten. Am Ende der 90 Minuten hieß es 1:1 am Langwedeler Burgweg. Das war auch der Pausenstand. „Wir hatten diesmal nicht so viele Chancen wie in den Partien zuvor. Das war heute einfach zu wenig. Aber wir müssen mit diesem Punkt leben“, fasste FSV-Trainer Dariusz Sztorc die Partie treffend zusammen.

In Durchgang eins taten sich beide Mannschaften schwer, sich gute Chancen zu erarbeiten. Meist spielte sich das Geschehen zwischen den beiden Strafräumen ab. Daher war es nur wenig verwunderlich, dass der Führungstreffer der Gäste auf eine eher kuriose Art und Weise fiel: VSK-Stürmer Mohamed Taha wurde von der Abwehr der Gäste zentral vor dem Tor nicht gestört, sodass Taha es mit einem Schuss versuchte. Er rutschte dabei aber aus. Der Ball flog mit geringem Tempo flach auf das Tor zu. Dennoch landete er im Netz. Das Spielgerät trumpfte nämlich kurz vor FSV-Keeper Moritz Nientkewitz noch einmal auf. Von dessen Hand sprang das Leder ins Tor (25.).

Glück für den FSV

Kurz darauf fiel jedoch der Ausgleich. Emrah Tavan zog aus der zweiten Reihe einfach mal ab. Er traf die Kugel genau richtig, sodass sie unhaltbar in den Kasten segelte (26.). Dennoch hatte Langwedel Glück, dass es bis zur Pause beim 1:1 blieb. Denn nachdem Patrick Brouwer Nientkewitz umkurvt hatte, schoss er den Ball auf das leere Tor. Im letzten Moment kratzte ihn Jan-Ole Post aber noch von der Linie.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gastgeber mehr in der Offensive zu tun. Das sollte anfangs auch gelingen. In der 50. Minute schlug Bastian Heimbruch den Ball von der rechten Seite in den Strafraum. Dort fand er Faruk Senci. Allerdings war der Pass ein wenig zu hoch angesetzt. Senci konnte den Ball nicht mit dem Kopf erreichen. Wenige Augenblicke später spielte Heinbruch das Leder wieder in den Strafraum auf Senci – dieses Mal flach. Senci schloss aber zu lässig ab, sodass VSK-Keeper Alexander Janosch den Versuch abwehren konnte.

Auch die Gäste hatten ihre Möglichkeiten. In der 63. Minute traf Evangelos Liouras den Pfosten, zehn Minuten später zwang Dennis Knecht Nientkewitz bei einem Freistoß zu einer Glanzparade, und in der 90. Minute köpfte Till Gerken den Ball knapp am Kasten vorbei.

Zu diesem Zeitpunkt standen die Gäste schon seit zwölf Minuten mit einem Mann weniger auf dem Platz. Bei einem kleinen Gerangel sahen FSV-Spieler Niclas Tiedemann und VSK-Akteuer Tammo Sense jeweils die Gelbe Karte. Für Sense war es die zweite. „Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn Niclas da vom Feld geschickt worden wäre“, gab Sztorc zu.